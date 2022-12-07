揀朱古力貼士｜可可脂愈多愈健康？營養師5招挑好品質標籤要點睇

你愛吃朱古力嗎？吃朱古力也能保養心血管！營養師指出，朱古力中的「可可脂」成分，富含維他命E、可可多酚及黃酮類物質，對於心血管保養有助益。但市售朱古力百百種，該怎麼挑對身體好的？



好的朱古力決定在「可可脂」含量

你知道朱古力怎麼做出來的嗎？台灣營養師林俐岑說明，製作朱古力的原料，來自於可可果內的可可豆，可可豆必須經過發酵、曝曬、烘烤、脫皮，磨出可可膏，而這就是液態的朱古力，再加入糖後，藉由模子定型，就成為常見的可可磚；或是使用機器取出可可豆內的可可脂，再進一步加工製成朱古力。

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林俐岑提到，可可豆內的「可可脂」非常珍貴，市面上朱古力的種類非常多樣，仔細觀察，若朱古力內所含的油脂是棕櫚油、椰子油等其他油脂，價格會比僅含有可可脂的朱古力便宜。原因是，可可脂會帶給身體正面的益處，因此建議選擇可可脂含量高的黑朱古力為佳。

可可多酚、黃酮類物質能保護心血管

林俐岑分析，可可脂富含多項維他命、礦物質以及對心血管有益的脂肪，在維他命的部分以B雜及維他命E為主，維他命E本身就是很強的抗氧化維他命，可以減緩自由基對細胞的破壞，也能加速細胞的再生與修復，也可以延緩皮膚老化，改善皮膚粗糙問題。

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她進一步分析，除了維他命E外，還有獨特的可可多酚以及黃酮類物質，讓心血管的內皮細胞免於自由基的攻擊，進而降低心血管疾病發生的機率。此外，可可脂也含有豐富的鎂離子，能穩定血壓及緩和情緒，更參與體內的新陳代謝。因此，好的朱古力決定在「可可脂」的含量。

林俐岑表示，台灣衛生福利部2021年3月2日公告修正「朱古力之品名及標示規定」，表明總可可固形物（指可可中所有固形物）含量至少要35％，可可脂至少18％，非脂可可固形物（指可可中除脂肪外的固形物）含量至少14％，才可稱為「黑朱古力」。若有添加植物油取代可可脂超過5％者，需於品名附近標示「代可可脂」字樣。

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5重點教你挑好品質黑朱古力

林俐岑說，想吃到好的朱古力，就必須張大眼睛看食品營養成分標示，選擇對身體健康有益處的朱古力。她也分享5個挑選重點：

1. 黑朱古力的總可可固形物至少35％（百分比愈高愈好，對健康愈有益處）。

2. 無「代可可脂」成分。

3. 留意營養標示，例如含糖量、0反式脂肪等。

4. 選擇「Clean Label潔淨標章」：減少添加或無添加物、配方簡單、加工製程簡單、資訊透明4大原則。

5. 選擇自己喜歡的風味，像是果香、堅果香等。



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