情人節朱古力｜營養師揭1種朱古力增記憶力　每日2片愈食愈年輕！

西方情人節即將到來，說到情人節，最常見的禮物代表就是朱古力了，朱古力柔滑細膩的口感與苦中帶甜的味道嚐起來如同戀愛一般。



但挑選朱古力這件事可不能馬虎，營養師雷小玲指出，可可含量70%以上的黑朱古力具有多種營養素，每種營養素含有不同功效，可幫助民眾增進身體健康。

黑朱古力7大健康好處（點圖看清👇👇👇）

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每日1-2片朱古力 愈食愈年輕

台灣營養師雷小玲在Facebook粉專發文表示，可可含量70%以上的黑朱古力具有「多酚」、「類黃酮」、「黃烷醇」、「色氨酸」，以及「鐵、鎂、銅、錳…」等豐富礦物質，這些營養素都對人體有相當棒的好處。「多酚」、「類黃酮」有很強的抗氧化能力，每天吃30至40克（約1至2片）可以讓你愈來愈年輕；而「色氨酸」能幫助身體合成快樂荷爾蒙—血清素，使身體放鬆、帶來愉悅感，且可可多酚也能減輕焦慮緊張的壓力。

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增記憶力促新陳代謝不致胖

多篇醫學研究都指出，可可中的「黃烷醇」能增加腦部血液循環、強化神經連結，因此可以提高記憶力及學習力；最重要的是，黑朱古力中的「鐵、鎂、銅、錳…」等豐富礦物質，可以幫助促進新陳代謝，不用擔心吃了會變胖。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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