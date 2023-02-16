番薯冷知識｜紅肉黃肉6種番薯營養比併　防便秘選哪款配1物更有效

番薯是許多想減肥、瘦身時的早餐選擇，番薯是有名的「澱粉替代品」，現在正是番薯季節，口感香甜又好吃，且營養價值豐富，營養師指出6種番薯，搭配乳酪飲品讓排便超順暢。



台灣營養師高敏敏在Facebook指出，番薯富含膳食纖維，能幫助排便。並含維他命C、A，幫助增強保護力、保護眼睛。她也分享6品種番薯的營養成分，其中，紅肉甘薯是維他命A、C及β-胡蘿蔔素最高的一款，且熱量最低。冰心番薯則含有最高的膳食纖維。

6種番薯營養比併（按圖👇👇👇）

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紅肉甘薯最低卡 冰心番薯最高纖

6品種番薯包含紅肉甘薯、黃肉甘薯、金石番薯、冰心番薯、芋心甘藷、菱角牛奶番薯。高敏敏說明，紅肉甘薯富含大量維他命A、維他命C、β-胡蘿蔔素，100克含109大卡，是6款番薯品種中熱量最低的一款。冰心番薯則含有最高的膳食纖維。

番薯助排便 配乳酪更佳

高敏敏提到，番薯富含膳食纖維，能幫助排便，建議搭配乳酪飲品一起享用，可幫助腸道維持好的菌叢生態；另外，番薯中還含有維他命C、A，維他命C可增強保護力、對抗壓力、抗氧化，並參與體內膠原蛋白的合成，改善缺鐵貧血、縮短傷口修復時間；維他命A則可保護眼睛、皮膚、黏膜健康。

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高敏敏提醒，番薯屬於澱粉類，一大顆烤番薯約等於一碗飯的熱量，所以平時有吃番薯的話，要和澱粉類食物做代換，以免攝取過量澱粉。另外，番薯葉是最平凡，但是營養價值很高的蔬菜。

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