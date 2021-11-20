番薯食譜｜地中海焗番薯香鹹甜辣兼備！簡單步驟化身異國料理

番薯為旋花科番薯屬的一種，是常見的多年生雙子葉植物，草本，其蔓細長，莖匍匐地面。也指其塊根。塊根無氧呼吸產生乳酸，皮色發白或發紅，肉大多為黃白色，但也有紫色，除直接食用外，更可以用作製糖、釀酒及製備酒精。



黃肉番薯、紅肉番薯、芋心番薯、金時番薯、冰心番薯和菱角番薯中，每100公克，金時番薯熱量138大卡居冠，最低則是紅肉番薯114大卡，而紅肉番薯富含大量維他命A與維他命C，冰心番薯則是膳食纖維的冠軍。

地中海焗番薯食譜（按圖看清）

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朋友送來一袋台農57號黃金番薯，囑我好好善待，那有什麼問題？家用小焗爐，約170度上下火烤40分鐘（各焗爐功率不同，微調之）中途取出淋蒜香地中海香料牛油數次，以求皮色金黃，撒岩鹽、黑胡椒、卡宴辣椒粉、蒔蘿、番茜。

香鹹甜辣兼具，丫頭最愛！如果嫌麻煩，直接焗過或蒸過也行啦，冰過更好吃！

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