食物安全｜花生番薯發芽還能吃？台農委會列9種發芽食物可吃清單

有在下廚的人，家中經常會備有洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、薑、花生、薯仔等食材，但有時候一不小心就放到發芽，丟了又好浪費，想拿來料理又擔心發芽吃了有沒有毒？



台灣農委會列舉了9種常見會發芽的食物，一次告訴你哪些發芽仍可以吃。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

+ 7

1. 花生→可以吃

花生發芽仍可以食用，但要小心若保存不當或因濕氣重而發霉，容易感染黃麴毒素，若花生發霉則不能食用。

2. 薯仔→不可以吃

薯仔發芽時，因小嫩芽會產生龍葵鹼有毒，就算加熱也無法去除毒性，建議整顆丟掉不要食用。

3. 大蒜→可以吃

大蒜放到發芽時，蒜瓣會變得乾癟，營養價值及風味會降低。

4. 紅蘿蔔→可以吃

紅蘿蔔發芽仍可以吃，但本身的營養價值和風味會降低。

5. 番薯→可以吃

番薯是食用「塊根」，所以即使發芽了仍可食用，但營養價值及風味都會降低。

番薯好處與營養有哪些（按圖👇👇👇）

+ 13

相關文章：番薯營養｜花青素助抗癌膳食纖維穩定血糖 番薯發芽能吃嗎？

6. 洋蔥→可以吃

洋蔥含有維他命A、C、B雜及鉀、鈣、鋅、硒等豐富營養素，若放到發芽還是可以吃，只是營養價值和風味會降低。

7. 薑→可以吃

薑及薑芽都可以吃，發芽後通常內部變得比較乾癟，纖維也比較粗糙。

8. 芋頭→可以吃

芋頭含有維他命A、C，具有抗氧化作用，發芽後營養價值和風味會降低，但仍可食用。

9. 黃豆→可以吃

黃豆發芽之後﻿就變成黃豆芽﻿，黃豆芽富含膳食纖維﻿及維他命A﻿，熱量也低，是需要控制體重或補充膳食纖維者很好的蔬菜來源。

延伸閲讀：

為何花生發芽更營養?營養師這樣說

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」