早餐貼士｜亂食早餐比唔食更傷身體　1類人不吃早餐助改善腸胃

吃早餐很多人認為十分重要，但如果不吃早餐會有甚麼壞影響？食早餐又一定健康嗎？



早餐不是吃「垃圾食物」

早餐是一天中重要一餐，但重要性不在於必須吃，而在於勿亂吃。台灣醫生鄧雯心於社交網絡分享說明，千萬不要為了吃早餐而隨意吃「垃圾食物」，可能致餐後血糖急升，影響胰島素與飢餓素，整天血糖不穩、易餓、易有食慾…食早餐應多吃蛋白質類為主，確保整日有持續的能量及活力。

不要為了吃早餐而隨意吃「垃圾食物」，可能致餐後血糖急升，影響胰島素與飢餓素。（Unsplash）

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以下6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔︰

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吃早餐一定較健康？

鄧醫生續指早餐嚴格來說是斷食後的第一餐，不管是早上、中午…每天進食的第一餐也可視為早餐。睡覺時因持續了一段空腹時間，腸胃在休息的狀態，如果一起床，給腸胃大量高糖、高脂的食物，例如薯餅、油炸鬼、奶茶、蛋糕、饅頭等，身體容易有負面影響。

鄧醫生引述研究結果，兩組人的早餐攝取相同熱量，一組吃雞蛋，另一組吃Bagel（圓麵包）。結果發現，吃Bagel的一組在24小時之內，身體攝取的卡路里較多，血糖也不穩定。相關文章︰揀麵包貼士｜無餡一定健康？早餐包2大選購秘訣3類麵包易肥傷血管

就港式麵包及糕點的熱量，香港食物安全中心曾提供資料（按每克所含卡路里少至多排名）參詳︰

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不吃早餐如何？

早餐的質素比分量重要，質素固然包括健康的營養素及食用量。鄧醫生舉例，如果一天內會吃很多餐兼常常暴飲暴食，如果延長空腹的時間，甚至不吃早餐，反而有助改善腸胃問題。

上班族若平常容易有工作壓力，當長時間沒有進食，不建設一早攝取會刺激胃部的飲品或食物，例如咖啡、奶茶，這些群眾如果不吃早餐，就反而更易損傷胃部。早餐食物以蛋白質為主，例如1-2隻蛋、無糖豆漿，以助穩定血糖。

參考資料︰鄧雯心醫師FB/宋晏仁醫師 x Cofit 初日YouTube