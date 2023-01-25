早餐麵包｜2類麵包減脂高纖　營養師揀麵包5貼士預防高血糖血脂

早餐揀麵包，應該如何挑選才更健康，對身體較少負擔？每天會吃麵包的你，不妨參考營養師的5項建議，挑選更有益的麵包。



三高人士慎選麵包

台灣營養師陳心驊在社交平台上分享，如果本身有高血糖、高血脂、高血壓的民眾應注意吃麵包的頻率，才能避免血脂和膽固醇水平失控。因為麵包屬於精緻澱粉，有可能使餐後的血糖水平大幅波動；經常吃精製糖、油脂、餡料麵包等也容易推升血脂水平。偶爾想吃喜歡的麵包是無可厚非，配合適的蛋白質食物、蔬菜等，使營養更均衡。

避免高脂及有餡的麵包，減少每天糖和油的攝取量。（Unsplash）

按圖了解16款常見麵包的卡路里（由卡路里高至低排列）︰

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揀麵包5貼士

陳心驊指出，選擇無餡的麵包，減少糖和油攝取比較好。建議揀鹹的、硬的麵包，例如歐陸麵包、酸種麵包，鹹的比甜的更好、硬的比軟的又更好，歐陸麵包的油脂普遍含量較少。同時，選擇全麥、雜糧、堅果麵包也更佳，因為纖維含量會較多。至於，牛角酥、雞尾包、菠蘿包等盡量不揀，它們的熱量較高，舉例一個小小的脆皮菠蘿包有422千卡、一個牛角包有431千卡，相比一個大法式合桃麵包有370千卡，重油的麵包含更高熱量。如果，一日三餐中，有一餐吃了麵包，下一餐的澱粉量宜減半。

按圖睇挑選早餐麵包的5項技巧︰

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揀麵包點揀更健康？ 選鹹、硬的歐陸酸種麵包，纖維量較多的麵包，全麥、雜糧、堅果麵包更好。 一個菠蘿包有幾多熱量？ 422千卡/個

參考資料︰台灣營養師陳心驊FB