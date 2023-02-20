痱滋止痛｜用鹽㨘最錯？4種營養素加快痱滋癒合減痛吃蛋、奇異果

口瘡、痱滋（飛滋）、口腔爛…小潰瘍、大痛楚，減少切膚之痛有4種營養素，多吃有關食物來紓緩，加快痊癒，切勿在傷口上灑鹽，防止發炎更嚴重。



一般而言，口瘡、痱滋在一至兩星期內可自行痊癒，若久未癒合又反覆出血，建議盡早求醫診治。坊間或民間習俗指用鹽㨘痱滋，加快潰瘍就快點康復；然而，直接用鹽敷上痱滋，會令傷口惡化更難癒合，並可能招致細菌感染。

口瘡即是口瘡性口腔炎，俗稱「痱滋/飛滋」。（圖片：Umea Biotech Incubator）

痱滋常因缺維他命B 長期熬夜失眠

口腔潰瘍的原因除了不少人以爲是熱氣、上火，燥底之外，其實目前生痱滋的成因仍然未明。常見的原因可能是營養素缺乏，尤其是維他命B2、B12；長期熬夜、失眠、精神壓力過大，令免疫失調也引起了痱滋。其次，物理性創傷，例如被牙齒咬到、被牙刷擦損，使口腔內膜破損成了傷口。其他因素例如由藥物引起、病毒或細菌感染、口腔癌等也可能有關連。

如果痱滋太痛，苦不堪言的話，透過補充營養素可稍作紓緩，此4種營養素包括維他命B雜，幫助口腔黏膜修復，減輕疼痛感；維他命C幫助傷口癒合及抗炎。此外，鐵質、鋅質可多攝取，缺鐵可能是造成口腔潰瘍的原因之一；鋅有助增強免疫力及修復已潰瘍的口腔黏膜。

雞蛋有豐富維他命B雜，助潰瘍口腔黏膜加快修復。（Unsplash）

食物例子參考︰

維他命B雜食物︰菠菜、雞蛋、牛奶、雞肉、三文魚等。

維他命C食物︰奇異果、士多啤梨、青椒等。

鐵質：乾果、豆類、海鮮、深綠葉菜等。

鋅質：南瓜子、燕麥片等。

此外，要避免燙、辣等食物，以減少刺激痱滋。睡眠要充足以提升身體的免疫能力。口腔要保持清潔，減少細菌滋生，可防止感染傷口。在暖水中加入1茶匙鹽用作漱口，助消炎及殺菌，減少細菌入侵。

奇異果有維他命C，助傷口癒合及抗炎，不過非坊間指一次吃5-6個便立即令痱滋消失。（Unsplash）

痱滋因「火」所致 蜜汁煎金蠔助捱夜痱滋癒合

另一方面，中醫認為痱滋、口瘡多因「火」所致，可細分為虛證及實證，實證主要是吃太多辛辣、煎炸及飲酒過量等引起脾胃積熱，可用苦寒之藥來清熱；虛證則是睡眠不足、水分攝取不足引起虛火上炎，此時忌用苦寒，應以滋陰的方法治療，例如吃蠔肉。蠔，味甘、鹹，性平。有滋陰養血，軟堅散結的功效，適合因陰虛證而起的口瘡痱滋，蠔肉在研究中亦顯示含豐富的維他命B2、鋅，有助皮膚黏膜癒合。

按圖看痱滋成因及有助痱滋癒合的參考食譜︰

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參考資料︰香港綜合腫瘤中心/Dr.巫宜諦耳鼻喉專科診療室FB/黃文龍牙醫FB