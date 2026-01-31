蓮藕章魚綠豆湯水食譜｜功效補氣益血、冬天脾胃虛易熱氣最啱飲

，今次煲的是人人都飲過的「蓮藕章魚綠豆湯」，這個湯料的組合常見得很，就連茶餐廳例湯有時都會是它，你又知道其功效嗎？中醫指它能補氣益血，而記者就希望取其諧音，藉住這個「蓮藕」湯祝大家「年有」，「年年都有」！攝影：鄧穎琪



蓮藕章魚綠豆湯，小時候就開始飲了，這個時期的蓮藕吃起來也比較粉，也有人說粗短、外形飽滿的藕節口感較佳。有人會很有心思地將綠豆塞進蓮藕片的通氣孔裡，不純粹為了美觀，而是避免煲湯時因綠豆令到太多氣泡浮面。別看輕小小的一顆綠豆，它可是十分有益，本身的蛋白質、鐵質和鈣質等都比雞肉等更多，其膳食纖維更能降低人體對脂肪和膽固醇吸收。

從小覺得這個湯好飲，原來它也是個有益而且沁人脾胃的滋補湯水，註冊中醫師邱穎琳就指「蓮藕章魚綠豆湯」有補益氣血、滋陰潤膚之效，對身體相當有益。

蓮藕章魚綠豆湯食譜

食譜 蓮藕章魚綠豆湯（煲） 材料 蓮藕1個、章魚乾3隻、綠豆60克、豬骨800克、陳皮1塊、蜜棗3粒、水2升、酒水許、鹽少許 做法 1.浸泡綠豆、蜜棗及陳皮約10分鐘 2.蓮藕切去頭尾，刨皮及切片。 3.章魚與豬骨分別汆水，而豬骨汆水時加少許酒。 4.湯料和水以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味，即成。

蓮藕章魚綠豆湯功效

這個湯補益氣血，適合氣血不足、脾胃虛弱又容易熱氣的人飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議。

