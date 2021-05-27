雞胸肉｜減肥增肌低脂高蛋白又嫌嚡烚烚！雞胸軟嫩6方法浸鹽水？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-27 21:00

有效的蛋白質是促進肌肉生長的重要營養，身體維持足夠的肌肉量，有助效率地燃燒卡路里。雞胸肉屬於優質的蛋白質食物，可助提升新陳代謝，與碳水化合物或脂肪相比，人體需消耗更多的熱量來消化蛋白質。不過，要雞胸肉煮得不硬不乾，醃肉時加少少「秘方」可改善肉質，在6種「秘方」中任擇其一，令雞胸肉更軟嫩。

醃雞胸肉時加少少「秘方」改善肉質，6秘方中任擇其一，令雞胸肉更軟嫩。（資料圖片）

營養師指出蛋白質食物在修身期間，可以提供飽肚感，不易導致亂吃食物來果腹。美國運動營養學博士Grant Tinsley於知名健康網站撰寫文章並指出，蛋白質有助構建和修復肌肉組織，但在運動及體育鍛煉時，碳水化合物和脂肪也是必不可少的能量來源。瘦身或鍛鍊期間經常被青睞的食物包括雞胸肉，脂肪少、蛋白質高，據美國農業部營養資料，100克生雞胸肉含164千卡熱量，水煮或清蒸雞胸肉是修身人士常用的烹調方式。

鹽使雞胸肉的水分流失，鹽水滲透的作用下讓雞胸肉吸入水分，烹煮後反而較嫩。（資料圖片）

經常聽聞白烚雞胸肉味道十分一般，因為雞胸肉脂肪少、肌肉組織多，當烹煮後缺水會較易變硬、變乾，多吃很是乏味。其實雞胸肉不一定只得白烚，烤、煎、炒及低溫煮，加入不同配料去醃味，改造雞胸肉烹調後的質感，軟嫩更易入口，給減肥及健身的朋友更好的雞胸肉味道。

醃肉：鹽水？鹽粒？成效大不同

醃雞胸肉時加鹽是常用方法，鹽卻使雞胸肉的水分流失。但尚未烹調的雞胸肉浸在濃度較低的鹽水中醃浸半至1小時，雞胸肉因鹽水滲透的作用，讓雞胸肉吸入水分，烹煮後反而較嫩。

請按圖了解醃雞胸肉6大秘訣，改造雞胸，提升軟嫩 ︰

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切法烹調：先水煮後浸熟 先烘煎後燜焗

先看雞胸肉配搭什麼菜式，再選擇合適的雞胸肉切法，例如煎烤配沙律、冷盤，多切成雞柳、雞絲；炒小菜多切成雞片、雞塊，切成易入口的大小，能縮短醃肉的時間。若如手掌尺寸大小的厚雞胸肉適合烤，建議用180℃至200℃上下火烤20分鐘，放入焗爐前先用叉戳孔，便有助受熱均勻。此外，想有軟嫩的雞胸肉也需留意烹調方式，煮雞胸肉要慢、要少少耐性。不可一下子急於求成，用大火猛滾或猛煎，令雞胸肉質變得粗糙，難以咀嚼入喉。

煮雞胸肉不可急於求成，用大火猛滾、猛煎下，使雞胸肉質粗糙。（資料圖片）

請點擊下圖看烹調雞胸肉2大貼士︰

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【同場加映】增肌食物︳結實肌肉強飽腹提升代謝 26種不可不知優質增肌食物

據營養與營養學研究院的資料，優質的碳水化合物提供身體能量，蛋白質可製造和修復肌肉，兩者要相輔相成來獲得適合的氨基酸來組成肌肉。在理想的情況下，應在運動前1至3小時及運動後的4至6小時內，同時攝取碳水化合物和蛋白質以鍛煉肌肉。

按圖了解營養學博士推薦的26種食物有助建立結實肌肉︰

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參考資料︰華人健康網