番茄去皮｜免開火鎅十字 只需1隻筷子輕鬆去皮！漏做1步隨時失敗

番茄去皮｜番茄營養豐富，番茄皮更含有強勁抗氧化力的茄紅素，但不少人仍是不厭其煩要把番茄皮去掉裸吃。有個快速番茄去皮法，不用鎅十字，不用冰火浴，只需一隻筷子便可輕鬆去皮。

攝影：鄒家鳳



番茄皮含豐富茄紅素，具極強勁的抗氧化力，比維他命E多100倍！（鄒家鳳攝）

番茄皮抗氧化力強 也是致敏源之一

番茄中的茄紅素是抗氧化能力最強的天然物質之一，功效是维他命E的100倍，有助增強免疫力、預防子宮頸癌、前列腺癌、乳癌及心血管疾病等.....

不過，番茄皮原來也是致敏源之一，有些人吃了會有皮疹等敏感反應。無論你是何種理由，若你對番茄皮仍是零容忍，就快學以下方法吧！

有些人吃了番茄皮會有皮疹等敏感反應。（pexels＠wdnet）

【茄紅素】抗氧能力為維他命E百倍 番茄去皮吃便走寶！

番茄去皮｜筷子刮兩刮 快速去皮？

從《小紅書》生活小妙招中看到一個番茄去皮小撇步，只需用筷子在番茄外皮刮兩刮，再可迅速令番茄皮脫掉，有如紅海般分開兩邊，感覺很神奇，便決定親自一試。結果...

從《小紅書》看到的番茄去皮方法：

番茄去皮｜記者實試第2次才成功 事前一步最關鍵？

實試結果，並非如視頻中那麼簡單，不知是否番茄不太熟，較硬身，影響效果，還是有些秘技沒說明。刮完皮，沒有自動分開，惟有用筷子挑撥，表面變得岩岩巉巉，也浪費了一點果肉。心有不甘，再試，這次模擬番茄成熟，放了在熱水約5分鐘，再試，終於成功了！

按圖看番茄去皮法記者實試Take 1步驟與結果：

+ 2

1.照辦煮碗，用筷子由番茄底部向上輕刮，重複動作，繞番茄一圈。

2.用筷子在底部戮開，番茄皮毫無分離迹象，

3.用筷子，在皮和肉之間挑開，同樣繞番茄一圈。

4.結果，番茄皮厚厚的剝開，表面岩岩巉巉。



按圖看番茄去皮法記者實試Take 2步驟與結果：

+ 2

1.先用熱水浸泡番茄約5分鐘。

2.用筷子由番茄底部向上輕刮，重複動作，繞番茄一圈。

3.用筷子在底部戮開，皮仍沒自動分離，但輕輕挑開，薄薄一層皮便退脫了。

4.結果，番茄皮薄薄的剝開，表面光滑無比沒浪費。



用筷子刮皮，目的是要讓番茄的皮和肉鬆開，不過，如果番茄太生，太硬會較困難，但只要浸泡一下熱水，再進行刮皮便輕鬆得多！

番茄去皮｜筷子法、十字法、冷凍法哪樣好？

一般去番茄皮會用「鎅十字」方法，在番茄底部鎅十字，再用滾水略煲，然後過冷河，利用冷縮熱脹的原理去皮，雖然輕鬆但工序多了一點。

此外，還有一個「冷凍法」，把番茄放在冰格冷藏約2小時或以上，再沖水後進行去皮，一樣可以輕鬆處理。不過，果肉因冷凍變質，煮湯就沒有大分別，若進食口感則不一樣，表面也凹凸不平，沒有用「筷子法」那麼順滑。

按圖看其他番茄去皮法：

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