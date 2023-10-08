炸魚險炸廚房！加蓋濕毛巾滅火無效　救星竟是沙律醬前消防員解謎

炸魚起火｜廚房是個充滿危機的地方，刀具、明火等不小心處理隨時釀成大禍。日本就有位主婦煎炸過程中竟離開和友人聊電話，結果滾油被加熱至著火。一家用素人智慧一輪神操作，竟令火勢愈燒愈烈，最後竟靠噴沙律醬將火救熄。



按圖看還原愈救愈大火經過：

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講電話半小時 炸魚油溫過高起火

日本電視台的節目《ザ！世界仰天ニュース》還原了這次瘋狂的家居意外。事件由出事家庭女兒Mitsuko向傳媒分享，她指母親在炸魚途中接到朋友來電，竟然一聊就近半小時，把廚房的事都忘了，滾油因過熱起火。發現著火的母親竟指她和老爸沒用，幫不上忙，隨手關火，把鑊蓋蓋上滅火，繼續「煲粥」！

加蓋飛彈、加濕毛巾火花四濺 火勢持續升級

當大家以為事情解決之際，鑊蓋突然彈起，熱油再次着火！慌亂的父親卻不明所以地把鑊翻轉，於是火隨油及魚被倒到爐面燃燒，更為猛烈。父親又再出招，這次是弄來一條濕毛巾將火蓋住，但這操作竟令火花四濺，直射向旁邊母親的臉上，火勢繼續升級！

起火3大危險動作你要知：

起火溫度：一般油炸的最佳溫度是攝氏180度，當到達360度便會自然起火。從節目組的實驗可見，油在加熱27分鐘後，油溫已高達370度。（ザ！世界仰天ニュース圖）

起火溫度：一般油炸的最佳溫度是攝氏180度，當到達360度便會自然起火。從節目組的實驗可見，油在加熱27分鐘後，油溫已高達370度。



水氣作怪：當肇事主婦用鑊蓋令火熄滅後，因為鑊內溫度極高，產生大量水蒸氣，空氣膨脹彈飛鑊蓋，滾油再接觸氧氣復燃。（ザ！世界仰天ニュース圖）

水氣作怪：當肇事主婦用鑊蓋令火熄滅後，因為鑊內溫度極高，產生大量水蒸氣，空氣膨脹彈飛鑊蓋，滾油再接觸氧氣復燃。



水油不容：父親用濕透毛巾應對着火的油，正正就是危險的在滾油中加水。火舌因而隨油飛濺四散。（ザ！世界仰天ニュース圖）

水油不容：父親用濕透毛巾應對着火的油，正正就是危險的在滾油中加水。火舌因而隨油飛濺四散。



沙律醬是滅火神物？

沙律醬竟變滅火神器（ザ！世界仰天ニュース圖）

當時，嚇壞了的Mitsuko突然想起一個有趣傳言，她打開雪櫃，取出支裝沙律醬直噴火頭，就這樣，竟然把火撲滅！「沙律醬滅火」這傳說當真？

安全顧問兼前消防員野村功次郎（ザ！世界仰天ニュース圖）

現職安全顧問的前消防員野村功次郎卻直指：「這純屬好彩。」

野村解釋沙律醬能令油降溫，如果能完全覆蓋火種表面，的確有可能滅火，但沙律醬本身沒有滅火的特性，用作滅火有可能引致更危險的狀況，所以絕不推薦。他建議，配備家用滅火筒，才是最佳保障。當然，煎炸食物時盡量不要離開火源，是最基本的安全守則。

參考資料：ザ！世界仰天ニュース