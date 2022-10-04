茶功效｜防便秘改善腹瀉綠茶紅茶點揀？銀髮族1原因宜喝全發酵茶

紅茶與綠茶是相當常見的2種茶，許多人都會在飲料店前徘徊，思考該選擇紅茶還是綠茶。



對此有醫生指出，紅茶與綠茶不僅顏色、口味不同，其功效更是大相逕庭，因此選擇紅茶或綠茶時，應該留意自己屬於何種體質，才能選到對自己最有益的茶。

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綠茶抗氧化防便秘 腸胃弱不宜

來自台灣的中醫師王昱琳在IG發文指出，綠茶是未發酵茶，性質較涼，有助於降火解熱，適合體質燥熱、口臭、便秘、怕熱的人飲用。此外，綠茶富含兒茶素，能夠抗氧化、促進新陳代謝，相當適合減肥的族群飲用。但是綠茶的刺激性較紅茶高，喝完可能會腸胃不適，因此如果腸胃功能較弱，就不建議喝太多綠茶。

紅茶改善腹瀉怕冷 中老年適宜

至於紅茶，則屬於全發酵茶，性質較溫，可怯寒、暖胃、幫助消化，適合體質偏寒、腹瀉、怕冷的人飲用。另外，醫生也透露，由於中老年人的腸胃比年輕人更加虛弱，所以更適合飲用紅茶。

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