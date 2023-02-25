早餐咖啡｜黑咖啡最有益健康？研究發現加1物免疫抗發炎功效増2倍

大家都知道喝咖啡對健康有益，但多半是提倡喝不加糖、不加牛奶的黑咖啡。



不過，最近《農業與食品化學雜誌》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）發表的研究顛覆了這個說法。

加牛奶咖啡變好喝還能抗發炎？（按圖看清👇👇👇）

+ 4

研究發現加入牛奶的咖啡具有協同作用，可增強其抗發炎功效。也就是說，咖啡中的抗氧化劑與牛奶中的蛋白質結合，可以使得免疫細胞的抗發炎特性加倍。

首先要了解人體的免疫系統部署了大量白細胞（白血球）和化學物質，來保護我們免受到病原體和其他外來物質進入我們的身體，所以會有發炎狀況產生；但發炎症引起的損傷，可以透過多酚等抗氧化劑來減輕損傷的程度。

研究人員還分析了例如氨基酸（蛋白質的組成部分）等其他分子的反應。哥本哈根大學食品科學專家Marianne Lund表示，他們在細胞實驗中觀察到了抗發炎的效果。尤其是用多酚和氨基酸2種物質組合的免疫細胞，對於抗發炎的效果是只有單一多酚的細胞的2倍之多。

相關文章：黑咖啡營養｜每天1杯降患心衰竭機率？5好處喝對時間提升運動表現👇👇👇

+ 2

先前就有研究發現，多酚與肉製品、牛奶和啤酒中的蛋白質結合，對健康有很大好處，而這次研究聚焦於加了牛奶的咖啡，正好咖啡富含多酚，牛奶則有豐富的蛋白質，兩者互相結合，剛好有強大的抗發炎特性。所以，喝黑咖啡很好、加了牛奶的拿鐵也不錯。

延伸閱讀：

茶、咖啡哪個好？ 專家提醒飲品保健「這樣喝」才有用

似奶非奶！燕麥奶、豆奶是甚麼？ 專家教你喝出營養力

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」