飲水機出口位有蟲卵含菌超標16倍！最少幾耐要洗?辦公室1地方最髒

多喝水有益身體健康，但喝對水也很重要！許多上班族為了方便，都會直接飲用辦公室飲水機的水，不過要小心，你喝下的可能是二次污染的水！



根據台灣《中時新聞網》報導指出，根據專家檢查，一台使用2年未清洗的飲水機，裡面的細菌總含量竟超過台灣標準的16倍，並且因長期未清潔，機器中不僅佈滿了厚厚的白色水垢，還長出了蟲卵，如果長期喝「水垢膽」煮沸的水，很容易出現神經、泌尿、消化、造血系統方面的疾病。

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另外，台灣黃軒醫師也曾在Facebook發文表示，飲水機的出水口因為幾乎沒有人會去清潔這麼潮濕的地方，因此據說是辦公室內，含菌量第一名的地方，有人說飲水機的出水口，每平方英寸的細菌數，可多達270萬隻，建議每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭出水口，並定期更換過濾器。

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根據台灣相關部門給出的資料報告，建議飲水機最少2個月要徹底清洗一次，夏季溫度高，細菌容易滋生，更應該每月做清潔工作。

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