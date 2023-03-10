食物安全｜微波食物有幅射？營養師揭微波爐更大隱憂安全用4重點

你也常常吃微波食品嗎？不管是「微波食品」還是「微波的便當」是不是多少都聽說過「吃微波過的食物對身體不好！」、「微波會破壞食物的營養！」、「微波過的食物會有輻射！」諸如此類的話語



對此，台灣營養師廖敏涵表示，其實微波的輻射基本上不會對食物造成影響，正常情況下更不會有輻射外洩的意外發生。

微波爐迷思（按圖看清👇👇👇）

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微波輻射會污染食物？

台灣營養師廖敏涵在Facebook發文指出，一般微波爐都會加裝防輻射外洩的裝置，所以不用擔心會有輻射外露的問題，除非是微波爐有故障的狀況，而且正常當微波加熱完畢停止時，微波爐內的電場就會停止了，所以不用太擔心微波的輻射會出現在食物裡，另外，她說道，加上微波的輻射能主要影響的是食物的水分，水分子透過摩擦生熱而轉為熱能，並不會讓食物變成有放射性或污染食物，反而更該注意的是微波器具的材質！

台灣營養師廖敏涵說明，微波雖然可穿透許多的物質，如玻璃、塑膠、紙類、陶瓷等，但要注意金屬材質，例如不銹鋼、鐵、錫紙等則不可使用，因其具反射作用反而會損傷微波爐，若有要使用塑膠微波需選擇具耐熱性的塑膠。

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微波加熱會造成食物的營養素流失嗎？

台灣營養師廖敏涵表示，通常微波加熱不需額外加水，所以就不像一般傳統的加熱方式會有營養素較嚴重隨著水分流失的問題，反而微波加熱對於營養素的耗損更少，另外，也有研究指出，與其他傳統加熱方式的比較，微波只有在水分是減少得較明顯，但在營養素的保存率反而比較高，比較了各種加熱方式對於蔬菜中植化素和抗氧化能力影響的結果發現，微波和烘烤這兩種方式的蔬菜有較好的抗氧化能力，且對於蔬菜中的植化素破壞程度是很小的。

微波有害？有毒？影響健康？

以文獻研究來看的話，台灣營養師廖敏涵指出，目前還沒有研究有發現微波加熱後的食物會產生有毒的成分，以食安的角度來看，前面提到的微波加熱的原理與條件，再加上微波加熱的時間較短，所以相較於其他的加熱方式，微波加熱的食物較不容易裂變，且食物的成分變化也較安定。

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但還是要注意微波的潛在隱憂是食品器具和包裝材質，為此，營養師廖敏涵傳授給大家以下幾個小撇步：

1. 選擇非塑膠材質盛裝食物（如玻璃、陶瓷等）。

2. 盡量少使用一次性的紙製容器（餐具紙盒）。

3. 使用塑膠材質器具選擇聚丙烯PP（回收標誌5號）。

4. 盡量避免食物的酸、鹼和油脂接觸塑膠材質。



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