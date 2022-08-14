煮粟米貼士｜北海道農家教最好吃做法　微波爐叮5分鐘多做1步超甜

粟米是十分常見，又受到男女老幼喜愛的食物。然而要怎麼將粟米煮得像外面賣的一樣香甜，也是需要一些技巧的。



近來就有日本網友，分享北海道農家所傳授的秘訣，能夠簡單做出香甜美味的粟米。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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根據日本媒體《grape》報導，日本Twitter網友「poiehi」最近分享，表示將粟米先洗過剝皮之後，抹上一小匙的鹽均勻搓揉，接著再用保鮮膜包起來，以600瓦的溫度微波5分鐘，就能夠得到超甜、超多汁又美味的粟米了。

poiehi表示，這招是從北海道十勝地區種植粟米農家學來的，也是所知讓粟米最好吃的做法。因應粟米大小和微波爐功率的不同，加熱時可以多方觀察，調整出最理想的時間。

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

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網友們也紛紛表示「感覺超好吃耶」、「我媽也會用這招超好吃」、「該準備去買玉米（粟米）了」、「似乎很簡單，馬上來試試看」、「今天晚上就來吃」、「完全不知道還有抹鹽這招」、「十勝的玉米真的超讚」、「北海道的玉米特別好吃」、「我家都用600瓦加熱8分半」、「不用保鮮膜，直接帶皮加熱就好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】