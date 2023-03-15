煮蜆貼士｜3%鹽水加1樣甜滋滋食材浸蜆吐沙　瘦蜆變肥蜆鮮味增3倍

又有新方法令蜆更好味！日本水產專家建議，浸鹽水時加1樣甜滋滋食物，蜆更濃郁鮮甜，鮮味大增3倍。



3%鹽水加1滴蜂蜜蜆變肥鮮

到了4、5月是吃蜆的好季節，蜆因快要進入產卵期，隻隻飽滿兼味道濃郁。讓蜆吐沙，大家可能會用鹽水浸泡，有建議用3%鹽水法，即是100毫升水加3克鹽（1/2茶匙）浸蜆，模擬海水的濃度。

3%鹽水法，即是100毫升水加3克鹽浸蜆，模擬海水的濃度。（photo AC）

日本水產研究所指，在鹽水裡加一滴蜂蜜，令蜆的甜味增強，是因為蜂蜜中含有葡萄糖，蜆的味道是由體內一種叫琥珀酸的成分而產生，葡萄糖具有增加琥珀酸含量的特性。假如蜆在含有葡萄糖（加了蜂蜜）的鹽水中浸24小時，琥珀酸增多，蜆的鮮味會增加近3倍。該研究所建議每1公升鹽水加入0.1克葡萄糖就夠，要是蜂蜜的話，即是1小滴。

具體操作步驟是將蜆用水擦洗，去除蜆表面的污垢及細菌，再用自來水清洗乾淨。然後，用與海水濃度相同的3%鹽水，加入一滴蜂蜜，放入蜆浸泡，並移到陰暗處浸2-3小時，蜆最活躍的溫度約在20℃，它們吐沙的效率最高。

日本水產研究所指在鹽水裡加一滴蜂蜜，令蜆的甜味增強。（photo AC）

我們曾介紹很多有關浸蜆、煮蜆、吐沙的小秘技令蜆更鮮甜肥美及乾淨▼▼

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此外，研究所也指出，在用飼料飼養蜆時，在海水中也加入葡萄糖，可使它們的生長速度提高約30%。因為葡萄糖是蜆的食物，不僅餵飽蜆本身，也是作為一種養蜆的營養補充劑，以改善營養不足是必需的。

參考資料︰ウェザーニュース