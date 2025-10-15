蜆吐沙貼士｜免油鹽無添加蜆花蛤快速吐沙只5分鐘　1動作吐得徹底

令蜆、花蛤吐沙的方法有很多，但不用任何調味料例如鹽、麻油、食用油等，也毋須鐵器輔助，也能讓貝類海產在5分鐘左右完成吐沙，秘訣是什麼？



蜆吐沙方法｜麻油、鹽水促吐沙 喝奶更鮮甜

對於讓蜆、花蛤徹底或加快吐沙的方法，之前我們也分享過很多，包括3%鹽水配方、加麻油浸泡，還有使貝類變得更鮮甜的絕招，例如台灣媽媽餵蜆喝奶、真空冷藏如冬眠延長鮮活期等。處理貝類海產的方法層出不窮，如今又有一個好方法，只需掌握好水的溫度，便能令蜆、花蛤乖乖吐沙。

溫水提高了蜆、花蛤的死亡意識，令它們加快呼吸，加速吐沙。（photo AC）

蜆吐沙方法｜浸50℃溫水加速吐沙 冇溫度計如何調校50℃水溫？

貝類海產的沙子主要是來自兩處，一是存在沙囊裡，一是存在殼裡，愈新鮮的貝類，所含的沙子就愈多。50℃溫水的吐沙辦法適合沒有耐性等蜆、花蛤慢慢吐沙的人嘗試。

按圖了解方法步驟及原因︰

+ 6

方法：將貝類的外殼洗淨，在容器內注入50℃溫水，如沒有溫度計，簡單以冷水、滾水各一半混合成溫水便可。

當水溫在50℃左右時，蜆、花蛤的死亡意識被提高，它們會加快呼吸，吐沙的速度自然加快。如果利用此法，可不用濾網，因為時間很短，蜆、花蛤沒有時間再次吸入沙子。

貝類感應到外殼被相互摩擦時，它們會再吐出一點點沙。（iStock）

蜆吐沙方法｜貝殼互相摩擦 吐得更徹底

留意水溫不能過高，否則會直接淥死貝類海產，使它們無法吐沙。吐淨沙子後，取出蜆、花蛤加以摩擦及沖洗乾淨，當貝類感應到外殼被相互摩擦時，它們會再吐出一點點沙，待清潔完畢後便可開始烹調。

待清潔完畢後便可烹調。（photo AC）

吐沙後 不宜再冷藏保新鮮

如果想省時的話，浸50℃溫水的方法較為理想。但如果追求鮮味，浸鹽水略勝一籌。用鹽水幫貝類海產吐沙之後，先將鹽水倒掉，不妨等半小時讓它們吐出多餘的鹽，如此一來食材會更美味。緊記吐完沙的蜆、花蛤不能再冷藏存放，以保持食材新鮮。

參考資料︰自由時報 / Nadia