煮蜆貼士｜吐沙後勿即下鍋多等30分鐘更鮮甜？攝最多營養煮食3招

煮蜆、花蛤前要吐沙是必須的步驟，但吐清細沙後，是否就直接下鍋？原來想肉質鮮甜，建議不要馬上煮，吐沙後靜候30分鐘左右才烹調，味道更佳。



蜆、花蛤鹽水吐沙後 勿心急馬上煮

煮蜆、花蛤等菜餚的美味關鍵不只要求它們新鮮伸脷、吐淨沙，烹調開殼立即上菜，還有一個小貼士。假如你用最普遍的做法，利用鹽水浸蜆、花蛤，促使它們吐沙，吐完之後不要立即煮，先把鹽水倒掉，等半小時讓它們吐出多餘的鹽，如此一來蜆、花蛤等會更美味。煮蜆貼士｜3%鹽水加1樣甜滋滋食材浸蜆吐沙 瘦蜆變肥蜆鮮味增3倍

吐完沙後不要立即煮，先把鹽水倒掉，等半小時讓花蛤、蜆吐出多餘的鹽。（黃舒慧攝）

蜆、花蛤吐沙前後處理方法︰

蜆吐沙貼士｜鹽水比例 緊記加個篩

愈新鮮的貝類，所含的沙子就愈多。使用鹽的比例為3%，例如：

100毫升水，加3克鹽（1/2茶匙）

500毫升水，用15克鹽（少於1湯匙）



這樣調配就可讓蛤蜊露出「舌頭」開始吐沙，緊記在蜆、花蛤下墊一個篩，好等吐出的沙沈澱在水底，防止它們將沙再次吸入。吐完沙的蜆、花蛤不能再冷藏存放以保持食材新鮮。

緊記在蜆、花蛤下墊一個篩，好等吐出的沙沈澱在水底，防止它們將沙再次吸入。（photo AC）

煮蜆貼士｜食蜆連湯飲吸收牛磺酸 助改善心肝功能防高血壓

日本營養師和漢步実分享充滿鮮味的蜆、花蛤，宜用味噌湯、清酒等烹調。蜆含牛磺酸，它是蛋白質分解過程中產生的一種類似於氨基酸的物質，其含量僅次於蠔和扇貝。日本厚生勞動省指牛磺酸具有抑制膽固醇吸收、改善心肝功能、有益視力、預防高血壓等功能。

蜆食譜｜15分鐘入門級宴客菜蒜蓉啤酒煮蜆 必選花甲點吐沙最有效

按圖有食蜆時提升更多營養攝取的3項建議︰

食蜆貼士｜健康吃3建議

1 連湯飲：由於牛磺酸是水溶性的，所以吃蜆的時候，最好湯汁一起享用。

2 與維他命D食物同吃：煮蜆湯時，最好加入維他命D豐富的菇菌一起煮、吃，從中可增加鈣吸收。

3 加檸檬汁：享用清酒蒸蜆時，擠一點檸檬汁吸收維他命C，同時維他命C可提升身體吸收鐵質。貝類海鮮本身也有豐富的礦物質，例如鎂、鈣、鋅、鐵等，有益骨骼和牙齒健康、預防貧血、協助神經系統傳導功能運作暢順。

吃蜆的時候，最好湯汁一起享用，攝取水溶性的牛磺酸，它有助抑制膽固醇吸收。（photo AC）

行街市｜早上買海鮮晚上煮 大廚教正確保鮮法 網民5建議有冇效?

蜆保鮮貼士｜冷藏才會活 未煮勿吐沙

如果買了太多新鮮貝類，台灣名廚郭主義師傅建議大家不要一下子全部拿去浸水吐沙，否則會削弱了它們的保存期。記得要用多少就從膠袋裡拿多少出來吐沙，其他不需用水浸，將它們放在膠袋裡，然後擠壓出全部空氣，牢牢地捆緊袋口封實，貝類會蓄起自己的水分不會吐出。將整袋貝類拿去冷藏；冷藏才會活，冷凍會凍死貝類海鮮。

在冬天可冷藏5-7天；夏天則約2-3天。泡水吐沙過的貝類能保存的時間短，想延長保存期的話，建議不要急於泡水吐沙，用以上方式保存。

想延長花蛤、蜆保存期的話，建議不要急於泡水吐沙，用多少就拿多少。（photo AC）

有網民實試了3種方法，觀察哪一種最令花蛤吐沙子吐得最乾淨。分別有燒酒、溫水+麵粉/生粉、溫水+麻油。經一輪處理後，花蛤又暈又嘔，原來麻油最令花蛤吃不消。原文︰花蛤吐沙方法｜花蛤受不住1種調味料 5分鐘瘋狂吐沙比鹽水更乾淨

參考資料︰ Hint-Pot / 美食鳳味