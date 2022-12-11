健康飲食｜睪固酮助增肌減脂男女都需要？避免不足要戒4地雷食物

談到睪固酮（睪丸激素）不少人認為都與性功能相關，但睪固酮對身體健康也有很大的影響。醫師說明，睪固酮能幫助男性身體增肌減脂，維持美好體態外，連女性想燃燒脂肪都需要一點睪固酮幫忙，但吃錯食物可是會讓睪固酮狂降，造成減肥障礙。



「睪固酮」能助增肌減脂

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健解釋，睪固酮可以協助我們身體增肌減脂，但在30歲之後，男性的睪固酮會以每年約1％～2％的速率開始下降。睪固酮降低會讓肌肉合成變少，身體代謝變差，體脂肪和內臟脂肪也愈來愈高，也是造成精神差、沒動力的原因之一。而女性想要維持肌肉、燃燒脂肪也需要睪固酮幫忙。

4種讓睪固酮狂降食物（按圖看清👇👇👇）

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讓睪固酮狂降的「4地雷食物」

蕭捷健列出，生活中4種會讓睪固酮狂降的食物，食用過量會讓男性提早進入更年期，也會讓女性更難增肌減脂：

1. 甘草

甘草是中醫最常應用的藥材之一，但意大利研究，每天食用7克甘草根的男生，僅僅1周睪丸激素水平就下降26％。加上長期過量服用甘草，還會影響腎上腺皮質，造成高血鈉和低血鉀，甚至高血壓，不可不慎。

2. 多元不飽和脂肪酸

許多常見的植物油，包括大豆油、粟米油和葵花籽油等，都富含多元不飽和脂肪酸。日本岐阜大學研究發現，經常攝入多不飽和脂肪與睪丸激素水平顯著降低有關。這類油脂富含omega-6，攝取過多會造成身體慢性發炎，比飽和脂肪還要不好，平常還是盡量攝取能抗發炎的omega-3油脂，例如深海魚和堅果。

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3. 加工食品

加工食品除了高鈉、高熱量和高糖外，也是反式脂肪的常見來源。哈佛公共衛生學院研究209名男性後發現，反式脂肪攝入量最高的人，睪固酮濃度比其他人降低15％，精子數量也減少了37％，睪丸體積也有減少，這可能與睪丸功能下降有關。

4. 酒精

西班牙針對19名健康成年人的研究發現，每天飲用30～40克酒精，相當於大約2～3杯紅酒，男性的睪固酮濃度在3周內降低6.8％。

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