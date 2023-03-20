春天養生｜薑汁檸檬茶活血化瘀　營養師推5款護肝茶排毒抗氧化

農曆過年、立春之後，時序入春。在步入春天之時，生機萌發，萬物生長，身體也是如此，營養師指出，春天是最適合養肝的時節，並推薦5款茶飲，可以補腎益氣、明目、提高免疫力等。



台灣營養師雷小玲在Facebook分享，春天是一個生機蓬勃，陽氣生發，最適合養肝的時節。這個季節，可以透過飲食調理身體，增強體內能量的平衡，她提供五種春季養生飲品，讓大家都能在一年之始，一起護肝排毒，喝出強身美顏小齡感。

5種春季養生飲品（按圖了解👇👇👇）

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桑葚紅棗茶：桑葚和紅棗都有補血養血的作用，春天正是身體補血的好時機。

菊花枸杞茶：菊花含有多種生物鹼和黃酮類化合物，有清熱解毒、散風清肝、明目等功效；枸杞則有豐富的維他命C和維他命E，可以補腎益氣、明目，很適合春季理氣和清肝。

薑汁檸檬茶：薑可以活血化瘀，有助於保護肝臟。檸檬含有豐富的維他命C和抗氧化物質，有助於清除體內自由基。

青瓜蘋果汁：青瓜富含水分和維他命，有利尿作用；蘋果則含有果膠和多酚等成分，有助於排毒和清理腸道。

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甜橙紅蘿蔔汁：將橙和紅蘿蔔切成小塊，加水用果汁機攪打，以可加入少許蜂蜜。這種飲品可以提高免疫力，增強皮膚健康。

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