春天養生｜大吃大喝易傷肝　中醫3招去濕排毒菊花決明子山楂茶

過年攝取大魚大肉又暢飲酒飲，要如何消除滿出來的肚腩呢？



台灣花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉說明，中醫觀點認為「病從口入」，首先避免攝取高熱量食物與酒類，搭配飲用菊花茶、山楂決明子茶或四神湯等食補飲品，都有助於消脂清肝。

消脂祛濕飲食（按圖了解👇👇👇）

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消脂去濕：菊花決明子山楂茶

想要避免「病從口入」，首先少吃油炸食物、高熱量食物、辛辣刺激的食物。酒精性飲品也應盡量避免，若是飲酒過度或是藥膳料理內酒精過多，都會影響肝的代謝。搭配攝取具有消脂祛濕的食材，有助於年後減肥。

1. 消脂食材：將菊花、決明子、山楂等食材煮成800至1000 c.c.的茶飲，一整天都可以飲用，具有祛濕、清肝火、養肝之效。蔬菜如白蘿蔔、紅蘿蔔也有助於消脂。

2. 中藥食補：四神湯當中的芡實、山藥、薏仁、茯苓，都可以幫助消化、健脾氣去濕氣。

3. 補充纖維：深綠蔬菜如蘆筍、絲瓜、青椒等，有助於祛濕氣消水腫。

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養肝促代謝：綠色蔬果、南瓜、青椒

中醫自古以來提倡「藥食同源」，《黃帝內經》中寫道：「空腹食之為食物，患者食之為藥物」，許多食物既是食物也是藥物，是很重要的養生觀念。飲酒過度要如何靠食補養肝呢？

根據五行養生理論，春天對應五色中的「青」色，台灣林經偉醫師推薦民眾可多攝取深綠色蔬果、南瓜、青椒等，能促進肝氣循環和人體代謝，幫助肝臟排毒。

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養肝明目：薄荷桑葉菊花枸杞茶

同時，飲用花草藥材茶飲也可達到養生之效。例如將薄荷、桑葉、菊花與枸杞，用熱開水泡800至1000 c.c.的水，具有芳香祛濕、清肝火解毒、養肝明目之效。尤其容易上火的民眾，多喝桑葉菊花茶可以降火氣。

一年之計在於春，順應四時養生、天人合一的養生觀，從飲食、生活作息與情緒方面管控與調養，掌握肝膽腸胃的養生好機會，養生又享瘦。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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