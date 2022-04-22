春天養生｜濕重氣血不足消化差！檸檬枸杞椰菜花6種食物養肝排毒

在中醫的養生理論，應要順應季節的轉換，並依照五行、五味、五臟，進行不同的身體調理。而春季正是養肝的好時節，這個時節人體的新陳代謝開始旺盛。



但雨水多、濕氣重，會影響脾胃運化能力，造成消化不良、氣血不足，所以飲食最好避免吃油膩生冷食物，多吃深綠色蔬菜。

6種食物有助養肝強身 （按圖了解👇👇👇）

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以下介紹6種食物有利於養肝排毒，只要養肝得宜，不僅提升免疫力還能養顏美容。

1. 薏仁：健脾補肺、清熱利濕

2. 紅蘿蔔：健脾消食、補肝明目

3. 芹菜：平肝清熱、驅風利溼

4. 檸檬：化痰止咳、生津健脾

5. 椰菜花：清肝補腎、補脾和胃

6. 枸杞：補腎益血、養肝明目

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