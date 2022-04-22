春天養生｜濕重氣血不足消化差！檸檬枸杞椰菜花6種食物養肝排毒
撰文：Heho健康
出版：更新：
在中醫的養生理論，應要順應季節的轉換，並依照五行、五味、五臟，進行不同的身體調理。而春季正是養肝的好時節，這個時節人體的新陳代謝開始旺盛。
但雨水多、濕氣重，會影響脾胃運化能力，造成消化不良、氣血不足，所以飲食最好避免吃油膩生冷食物，多吃深綠色蔬菜。
6種食物有助養肝強身 （按圖了解👇👇👇）
+2
以下介紹6種食物有利於養肝排毒，只要養肝得宜，不僅提升免疫力還能養顏美容。
1. 薏仁：健脾補肺、清熱利濕
2. 紅蘿蔔：健脾消食、補肝明目
3. 芹菜：平肝清熱、驅風利溼
4. 檸檬：化痰止咳、生津健脾
5. 椰菜花：清肝補腎、補脾和胃
6. 枸杞：補腎益血、養肝明目
相關食譜：春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 性質平和人人適宜
健康飲食｜超強氧化力護眼又護心 春天養生必吃蘆筍百合炒南瓜春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 防春天濕重易倦老少咸宜揀春天蔬果貼士｜韭菜生菜+4大水果 日專家傳授秘技秒速挑選最甜祛濕食譜│紅豆薏米水4大誤區常做錯 少做一樣濕氣難除更嚴重！去水腫食物｜木瓜桑葚8大食物利尿防虛胖 夏天湯水推介健脾除濕護心飲食｜5大食物有益心臟健康！吃魚降心衰竭風險堅果降膽固醇
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」