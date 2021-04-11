健康飲食｜超強氧化力護眼又護心　春天養生必吃蘆筍百合炒南瓜

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-11 17:02

早春萬物復甦，但氣候仍不穩定，乍暖還寒。當氣溫溫差大時，血管會快速收縮，容易造成血壓突然上升，增加心血管疾病發作風險。針對心血管健康，推薦使用當令食材蘆筍及南瓜入菜，製成這一道養生餐點「蘆筍百合炒南瓜」，不僅整體營養價值高、價格也實惠。

南瓜有豐富β-胡蘿蔔素

南瓜為未精製全穀雜糧類，蘆筍則為蔬菜類，二者都含有豐富的膳食纖維、葉酸、鉀、鎂，可幫助改善血壓和膽固醇。橙黃色系的南瓜含有大量的β-胡蘿蔔素，除了有保護眼睛的功能，有研究也指出，β-胡蘿蔔素有助於降低心血管疾病發生。

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蘆筍有超強抗氧化力

綠色的蘆筍含有芸香素（Rutin），芸香素為一種類黃酮植化素，超強抗氧化力，可阻止低密度脂蛋白氧化、維持血管彈性，以及預防動脈硬化。

百合為藥食兩用，作為中藥有寧心安神，養陰潤肺功效；作為食材，其營養成分、膳食纖維量以及對心血管益處與南瓜相似，因此入菜也是相當不錯的選擇。

最後提醒大家，由於南瓜及百合主要營養素為碳水化合物，食用時記得適當減少飯、麵的攝取量，以維持均衡營養！

▼如何煮出蘆筍百合炒南瓜（點擊看詳細解釋👇👇👇）

1. 先將南瓜切條、蘆筍切段、百合清洗乾淨。 2. 南瓜蒸約10分鐘，百合、蘆筍燙熟撈起備用。 3. 熱鍋爆香薑末後，放入南瓜、蘆筍、百合，加入鹽及少許白胡椒拌炒後起鍋。 4. 最後滴少許香油即完成。

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蘆筍炒斑片食譜

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