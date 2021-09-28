素食譜｜純素朱古力布甸做法簡單免魚膠　燕麥奶媲美牛奶香濃柔滑

素食品中兩大焦點，植物奶和植物肉漸漸普及至大眾市場。經素食品商大力宣傳及植物奶銷售商力谷下，植物奶的成員，包括燕麥奶、杏仁奶、豆漿、米漿、合桃奶、榛子奶、開心果奶及腰果奶等嶄露頭角。除了豆漿早被認識外，燕麥奶亦被咖啡師推祟而得到更多人關注，牛奶及其相關食品，幾乎全部皆可被植物奶取代。

純素朱古力布甸，免用魚膠，用燕麥奶代替牛奶製作。

植物奶營養同樣豐富

牛奶有高營養價值，但是對於有乳製品敏感、吃純素、戒牛的人群來說，牛奶並非理想之選。植物奶循素食市場興起應運而生，成為了牛奶的絕佳代替品，大豆及堅果可提供植物性蛋白質，穀類包括白米、紫米及燕麥片提供醣類及膳食纖維，並蘊藏維他命及礦物質等營養。

燕麥奶留意糖含量

以燕麥奶為例，其實可以自己製作︰【燕麥奶食譜】杏仁燕麥奶避免黏糊3大貼士 少糖健康天然無添加，當然最方便及快捷的方法，購買現成的燕麥奶，宜細閱標籤注意含糖量，某些植物奶產品的額外添加糖含量高，關注熱量攝取及血糖數字的人士要多加留意。市面標榜無糖的燕麥奶，在飲用之下卻覺得有甜味，原因在於燕麥本身有醣分，就和大米一樣有輕微的甜味，不過燕麥含有更多的膳食纖維，尤其是愈少加工的燕麥粒（Oat Groats）或燕麥片（Rolled Oats），有助促進腸道健康。

燕麥奶質地較為稠身，做成奶凍或布甸質地柔滑，有滿意的效果。

燕麥奶更適宜做甜品？

燕麥奶在沖製咖啡及烹調方面亦有優良的效果。燕麥奶成功取代牛奶與豆奶，繪出輪廓鮮明的咖啡拉花，與咖啡味道毫無違和感。豆奶的豆味濃郁，會提升咖啡本身的苦味，杏仁奶較甜及稀薄，沖製Latte令咖啡味道偏甜，質感未及醇厚，而燕麥的味道及口感俱佳，可媲美牛奶，在大眾的印象中也較深刻，容易被人接受。

燕麥奶質地較為稠身，因此煮成醬汁，做成奶凍或布甸也有滿意的效果。這道純素朱古力布甸，使用燕麥奶製作，質地柔滑，可可味香濃，是品嚐燕麥奶的另類好方法。整體製作沒有太多技巧，提醒大家煮燕麥奶用中火煮滾後，隨即轉最細火，以免滾瀉。

灑上防潮的可可粉，令平凡的甜品，顏值霎時倍增。

由於是純素甜品，用上蒟蒻凍粉取締魚膠，蒟蒻凍粉的製成品相比用大菜及寒天軟身，預先將蒟蒻凍粉混入糖之中，當沖入滾水後會更易溶化，不會形成顆粒，拌開時更省時省力。

朱古力布甸食譜

攝影、攝錄：莊堅毅、陳嘉杰

剪接：徐家希

健康小貼士︰

燕麥富含碳水化合物和纖維，蛋白質和脂肪也高於大部分穀物，另外富含多種維他命和礦物質，例如錳、磷及鎂。燕麥中的可溶性纖維β-葡聚醣（Beta-glucan）含量高，可有助降低膽固醇和血糖水平，促進腸道益生菌及增加飽腹感，並有助降低壞膽固醇及心血管疾病的風險。



燕麥富含碳水化合物和纖維，蛋白質也高於大部分穀物，由燕麥做成的燕麥奶本身已帶有天然甜味。

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朱古力布甸 （冷藏/Refrigerate）

4-6人分量 1級難度 1小時

材料：

燕麥奶500毫升

黑朱古力75克

可可粉25克

糖60克

蒟蒻凍粉12克

鹽1/4茶匙

做法：

1.黑朱古力隔熱水加熱至融化，加入可可粉拌勻。

2.將糖、蒟蒻凍粉先混合。

3.鍋內注入燕麥奶，加鹽和已混和糖的蒟蒻凍粉。

4.燕麥奶用中火煮滾後，轉最細火，倒入黑朱古力漿拌勻。

5.熄火，倒入模具，待布甸冷卻，放入雪櫃凝固。

6.將布甸脫模，灑可可粉裝飾完成。

不失敗秘訣︰

將蒟蒻凍粉先混入糖，沖入滾水後更易溶化，不會形成顆粒。

燕麥奶用中火煮滾後，轉最細火，以免滾瀉。