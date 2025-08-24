護眼食物｜10蔬菜類胡蘿蔔素最多1種=紅蘿蔔59倍！6營養同樣重要

護眼食物｜經常長時間對着手機和電腦，接觸藍光，眼睛或出現眩光、視力模糊等不適。6類護眼食物能維持視力之餘，也助降低老年時罹患眼疾的風險。



經常睇手機、電腦，令傷眼疲勞，想維護眼睛健康，豈只藍莓、紅蘿蔔？（photoAC）

10種蔬菜護眼營養排名 紅蘿蔔僅居第九

日常生活中大小事務都用雙眼，打電腦、看手機、駕駛等，想維護眼睛健康，大多數人都會聯想到吃藍莓、紅蘿蔔等，但其實還有很多食物對眼睛有益，例如是羽衣甘藍、菠菜、雞蛋、堅果類等。葉黃素、玉米黃素，兩者均是天然的類胡蘿蔔素，是能夠留存在眼睛黃斑部的抗氧化物，有研究指，藉由食物中補充葉黃素與玉米黃素，有助預防晚期老年性黃斑部病變，也能幫助一般人維持良好視力。

護眼食物｜1周吃2隻蛋減黃斑病變機率62%？營養師推15食物抗藍光

蔬菜就是葉黃素和玉米黃素的主要來源，其中含量更高於水果，而深綠色蔬菜是補充葉黃素和玉米黃素的理想選擇。以下10種蔬菜，經常會見到，它們當中的葉黃素加玉米黃素的含量排名如下（每100公克食物含量）︰

按圖了解10種蔬菜葉黃素+玉米黃素排名（每100克）︰

+ 6

1 羽衣甘藍：39.6毫克

2 菠菜：12.2毫克

3 芥蘭：8.9毫克

4 山茼蒿/卜蒿苣：3.8毫克

5 番薯葉：2.6毫克

6 荷蘭豆：2.5毫克

7 羅馬生菜：2.4毫克

8 西蘭花：1.4毫克

9 紅蘿蔔：0.67毫克

10 番茄：0.12毫克

護眼食物｜減25%老年眼疾風險 不只靠葉黃素+玉米黃素

護眼營養其實不僅靠葉黃素和玉米黃素，全面的營養補充也十分重要。為此，台灣營養師林雨薇發文，引述眼疾研究團隊計劃（AREDS）、美國國家衛生院（NIH）的營養建議，多攝取鋅、銅、維他命C、E和類胡蘿蔔素（葉黃素、玉米黃素），可降低25%老年眼疾的風險，並列出以下6類食物有助眼睛維持健康以供參考。（請按下圖）

日月魚功效｜日月魚不是魚！明目益肝9好處中醫推1湯水+防假貨3招

+ 10

護眼6種營養素及食物

（一）豐富維他命E食物

例如︰杏仁、合桃、花生。以助減少老年患眼疾風險。

建議食法︰一般人至少每日適量攝取。

參考文章︰堅果營養｜慢性病患怎樣吃堅果最好？認清飲食份量與禁忌(附食譜) / 【食物解碼】杏仁腰果一日上限食五粒？一文睇晒各款堅果熱量

食譜提議︰【糖水食譜】核桃花生糊超滑超濃郁

核桃花生糊食譜

（二）含維他命E、葉黃素、玉米黃素、鋅

例如︰雞蛋。有助視網膜健康、維持夜間視力、預防老年眼疾。

建議食法︰早、午或晚餐中食用。以烚蛋最低熱量。

參考文章︰【蛋料理熱量】炒蛋比荷包蛋肥？營養師建議2種煮法最啱做早餐 / 雞蛋煮法｜蛋白質吸收最完整煮法6大排名 點煮有益心臟增肌肉？

食譜提議︰【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

（三）豐富維他命A和類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素）食物

例如：胡蘿蔔、番薯、南瓜、木瓜、深綠色蔬菜

（四）含葉黃素和玉米黃素食物

例如：羽衣甘藍、菠菜、花椰菜、豆類、萵苣及蛋黃

（五）豐富維他命C食物

例如：奇異果、木瓜、甜椒、椰菜花、釋迦

（六）富含鋅的食物

例如：蠔、牛肉、南瓜子、堅果、全穀類、雞肉、豆類、乳製品、芝麻

參考資料︰林雨薇 營養師 / 早安健康