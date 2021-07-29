雞食譜｜香芒炒雞柳15分鐘夏日菜　1招芒果起肉不溶爛幾時落鑊啱?

香芒炒雞柳，絕對是適合炎炎夏日食用的菜式。夏天是芒果當造的水果，有水仙芒、愛文芒和呂宋芒等，除了做甜品之外，入饌亦是不錯選擇。今次示範的家常菜香芒炒雞柳，醒胃得很。若你想輕鬆為芒果起肉切條，下文有詳細教學，連大廚都這樣做。不過如果你不想芒果煮到又腍又爛，就要注意芒果落鑊的時機！



學名廚輕鬆起芒果肉

芒果當造，今次要炒餸，並沒有拘泥用哪種芒果，呂宋芒或水仙芒皆可，最重要熟，而這次筆者所用的就是水仙芒。以往切芒果，通常都是沿蒂頭兩旁下刀，避開果核的同時，也能起出兩大片果肉。而起肉後，大部分人都會反起芒果皮，切格仔般切出芒果粒。而這次的方法，是偶然看到名廚黃亞保示範，他毫不費力就取出芒果肉，而且更不會浪費太多，十分方便。

名廚黃亞保（保哥）曾在無綫節目《流行都市》分享輕鬆起芒果肉的方法。（影片截圖：《流行都市》）

請按下圖睇芒果輕鬆起肉大法：

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若想睇更多芒果起肉方法，可參閱下文：

切水果貼士｜芒果起肉切粒不浪費4大方法！專家教揀超甜多汁芒果

這道菜以芒果跟雞柳為主，建議兩者切成差不多長度，大概1至2厘米粗，4厘米長，吃起來不會又大又小。芒果入饌最怕的情況就是芒果煮到溶溶爛爛，在這裡必須提醒大家，記得關火後才下芒果，不然芒果遇熱後會縮水，煮到爛溶溶，不似芒形。

香芒炒雞柳食譜

健康小貼士：

芒果性平味甘，裡面有β-胡蘿蔔素，能在人體內轉化成維他命A，具保護眼睛和肝臟的功能。吃芒果同時能促進腸臟蠕動，減少糞便停留在結腸的時間，降低結腸癌發生的機率。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：黃卓敏

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