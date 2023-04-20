蔬菜冷知識｜車厘茄非蔬菜與番茄不同類？一文看清常被誤會的蔬菜

番茄、車厘茄、粟米、粟米筍，雖然名字倆倆相似，但車厘茄與粟米都不是蔬菜，台灣營養師陳心驊說明，粟米屬於澱粉類；車厘茄則是水果類，另外，菇類及香料類都是蔬菜。



台灣營養師陳心驊在Facebook粉專「營養師菲菲・你的營養師好閨蜜」發文分享，在診間常有病患提問，小吃店的海帶是蔬菜嗎？多數民眾會誤以為，海帶不是蔬菜，是藻類，但其實海帶就是蔬菜類的藻類。另外，香菇、木耳也常有人誤解，營養師解釋，香菇是蔬菜，一般人不會想到木耳也是蔬菜，也不會想到藻類是蔬菜。

8種蔬菜一定要煮熟（點擊下圖看清！👇👇👇）

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營養師特別提醒，大家常忽略海帶、紫菜、海茸、昆布、海帶芽，其實都是蔬菜，另外，木耳與大番茄也是蔬菜，但豌豆仁、綠豆、蓮藕則都是澱粉類，在吃東西時要留意分量。

非蔬菜

- 澱粉類：豌豆仁、綠豆、紅豆、薯仔、芋頭、番薯、蓮藕、粟米、南瓜。

- 油脂類：牛油果。

- 水果類：車厘茄。



你吃的是蔬菜還是澱粉？（按圖👇👇👇）

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蔬菜

- 菇類：金針菇、杏鮑菇、蘑菇。

- 藻類：海帶、紫菜、海茸、昆布、海帶芽（裙帶菜）。

- 常被誤會類：木耳、粟米筍、大番茄。

- 香料類：辣椒、蔥蒜。



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