蔬菜冷知識｜3種莧菜營養大比拼！保存挑選莧菜首要看葉片及根部

你喜歡吃莧菜嗎？莧菜也被稱為「長壽菜」，其鈣和鐵的含量高於菠菜，對牙齒、骨骼生長有幫助，非常適合老人、小孩或貧血者食用。



而莧菜有3種，紅莧菜、白莧菜和野莧菜，它們的營養素差別在哪呢？

莧菜營養比拼、莧菜如何挑選和保存？（按圖👇👇👇）

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莧菜的鐵、鈣含量高於菠菜

根據台灣農業委員會資料，莧菜的主要營養成分有蛋白質、胡蘿葡素、鐵、鈣、鋅、維他命C及膳食纖維等，是很好的食療蔬菜；它的鐵、鈣含量高於菠菜，而且草酸很容易吸收，對牙齒和骨骼的生長都有幫助，適合老人、小孩或貧血、骨折修復者食用。

另外，其蛋白質含量也比一般蔬菜高，尤其紅莧菜每100克中含有2.9克的蛋白質，很適合素食者補充蛋白質；膳食纖維則可以防止便秘，胺基酸還能提高免疫力，因此也有「長壽菜」的美名。

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紅莧菜、白莧菜、野莧菜營養比一比

莧菜有豐富的膳食纖維、礦物質，成為婆媽們逛街市必買的蔬菜之一；紅莧菜、白莧菜、野莧菜，你喜歡吃哪一種？台灣營養師彭逸珊分析3種莧菜的主要營養價值：

白莧菜

熱量是3種莧菜中最低的，每100克僅有13大卡，白莧菜也是日常最常看到的莧菜。



紅莧菜

屬於鐵含量豐富的食材，每100克的含鐵量是8.5毫克，是3種莧菜中最高的，素食者可以多補充。



野莧菜

每100克食材其膳食纖維有4.3克、鈣質有336毫克、鎂有186毫克，是三者中最高的，是補充營養的好選擇。



另外，台灣農業委員會也說明，野莧菜是野外常見生命力強、生長期長、種子生產量多、繁殖容易的野菜，也是鄉下老人家及原住民朋友普遍認識且習慣採食的植物，也非常具有耐逆境特性。此外，其性甘、淡、微寒，有清熱利濕的作用，是花蓮地區野菜餐廳常用的食材。

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莧菜如何挑選和保存？

莧菜挑選和保存上，該注意什麼？台灣農業委員會指出，莧菜很容易栽培，但葉片容易受傷、腐爛，要挑選葉片及根部鮮綠且水分飽滿的，才是鮮嫩的莧菜，口感較好而且不易有澀味。

而買回家的莧菜，可以用沾濕的廚房紙巾，完整包裹住根部，再用報紙將整把包住放入冷藏，料理前切除根部，用水沖洗掉髒污、浸泡2-5分鐘就可以下鍋；莧菜很容易出水，烹調時不必另外加水。

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