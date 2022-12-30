蔬果冷知識｜蔬菜先切還是先洗？營養師揭3秘訣錯步驟營養大流失
撰文：風傳媒
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做菜要備料時，蔬果們該先洗還是先切？如果把水果先切起來放雪櫃，以便想吃時可以不用再切是對的嗎？有營養師指出，許多人都因為弄錯了洗切的順序，導致蔬菜中的部分營養都流失了，她也分享了處理蔬果的三大原則，教大家留著蔬果裡更多營養！
台灣營養師許育禎在「Ivy營養師的健康教室」發文指出，蔬菜和水果當中的一些水溶性維他命（維他命C、B雜）和抗氧化劑很容易被氧化，或是在沖洗的時候流失，但只要把握幾個原則就可以留住更多營養。
保留更多蔬菜水果營養的3大原則（按圖👇👇👇）
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1. 要吃的時候再切
許育禎指出，很多人習慣先把蔬果切好，等到要煮或要吃的比較省時，但是像維他命C這類的抗氧化物，很怕光、也怕空氣、又怕熱，難以留住，所以最好在要吃的時候在切，避免流失。
2. 先洗再切
許育禎建議，烹煮蔬菜前先洗淨再進行「切」的動作，如果是先切再洗的話，水溶性的維他命C、維他命B雜容易在切口處隨著水流被沖走，造成營養素大大損失！
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3. 去皮不要去太厚
許育禎指出，蔬果的營養素愈靠近外皮的部分愈多，所以需要削皮的蔬菜和水果，盡量不要切除過厚的表皮。
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另外，許育禎也提醒，每天三蔬兩果能預防慢性病，至於該吃多少的量？許育禎指出，一份蔬菜為半碗至8分滿碗的熟蔬菜、一份水果為8分滿碗的切塊水果，當季、新鮮的蔬果還可幫助清除身體的自由基、發炎物質，且每天的蔬果最好有1/3以上來自深顏色的，因為顏色鮮豔的蔬果，營養價值較淺色者來的豐富！
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蔬菜要先切還是先洗？水果可切起來放冰箱？營養師親曝3秘訣，搞錯步驟恐營養流失】