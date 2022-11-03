健康飲食｜蔬菜攝取量經常不足？營養師公開11種不用煮直接吃蔬菜

現代人工作生活忙碌，三餐都在外打發，根據台灣2013- 2016年國民營養狀況變遷調查，高達86%的台灣人蔬菜攝取量不足。



為此，台灣營養師鄭惠文就整理出11種可以直接吃的蔬菜，簡單明瞭，讓你再也沒有藉口不吃蔬菜！

11種可以直接吃的蔬菜（按圖看清👇👇👇）

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台灣鄭惠文營養師在Facebook粉絲專頁《Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師》發文，很多人平日蔬菜攝取不足的原因，不外乎是沒有時間準備、家裡沒有煮食器具等等，那麼蔬菜拿起來「直接啃」，很直接了當、又非常方便，所以營養師整理出11種可以直接吃的蔬菜，包括：牛番茄、青瓜、青椒／甜椒、西芹、生菜、櫻桃蘿蔔、紫椰菜、紅蘿蔔、洋蔥、苜蓿芽、苦瓜都很常見。

鄭惠文營養師說明，像牛番茄、青瓜、各種生菜、苜蓿芽這些蔬菜、不論直接啃、切塊吃，沾點醬料吃都很棒；而青椒／甜椒、西芹、櫻桃蘿蔔、紫椰菜、紅蘿蔔、洋蔥、苦瓜，可以切薄片、切絲、切條、或是打成蔬果汁（不濾渣）比較好入口；洋蔥、苦瓜因為味道重，切絲或切片或，可以冰鎮一下再吃更美味。

5種瓜類讓你告別水腫（按圖看清👇👇👇）

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最後鄭惠文營養師還加碼分享一道會愈吃愈涮嘴的蔬菜料理：

梅漬甜椒



1. 把甜椒切絲、好入口的大小

2. 撒入少許梅子粉拌勻，放入雪櫃入味即可！



這道涼拌料理省時簡單又好吃，而且吃完「超順暢」，大家不妨試試，直接上菜吧！

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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