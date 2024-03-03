減肥｜澱粉≠碳水化合物！戒絕澱粉易抑鬱 南瓜蓮藕10食材飽肚瘦身
撰文：康健雜誌
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想要健康減重又想好好吃澱粉？哪些好澱粉食物不但不會變胖還有助減重效果？快試試這10種澱粉好食材，不但有飽足感還能維持好心情。
澱粉≠碳水化合物 3點要釐清
1. 碳水化合物是所有由碳、氫、和氧元素組合而成的物質，容易被身體分解，以快速提供能量。澱粉則是複合碳水化合物，必須由唾液和腸胃裏的酵素緩慢消化分解，獲得的飽足感會比吃糖還持久。
2. 為了減肥一口澱粉都不吃，身體得不到能量，體內的血清素就被抑制，使人心情低落，更會出現強烈想吃甜食的代償心理，讓食慾失控。
3. 澱粉類食物能在體內緩慢分解成葡萄糖，提供穩定能量，皮質醇和血清素維持平衡，情緒就能平和愉悅。
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10大好澱粉食材大公開
．糙米
．山藥（淮山）
．蓮藕
．藜麥
．糙薏仁（紅薏仁）
．粟米
．綠豆
．芋頭
．番薯（地瓜）
．南瓜
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