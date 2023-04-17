番薯｜世衛選10大最佳蔬菜之首 減肥都食得？惟4類人要小心進食！

番薯在這段時間當造之外，更因為它性質溫和適合大部份人食用，又能健脾胃祛濕，滿足春季養肝與顧脾胃的需求。番薯更曾被世界衛生組織評為10大最佳蔬菜之首，到底番薯有何功效能令它得到如此美譽？想減肥又可否吃？



▼清明容易出現什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

番薯的功效（按圖睇清👇👇👇）

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1. 維持身體健康



番薯富含維生素C、維生素B6、鉀、鐵等營養素，有助於維持身體健康，增強免疫系統，促進血液循環，維持心臟健康等。

2. 促進消化健康



番薯是一種高纖維的食物，有助於促進腸道健康，預防便秘和其他消化問題。

3. 控制血糖和血壓



番薯中含有豐富的膳食纖維和維生素B6，有助於控制血糖和血壓，預防糖尿病和心血管疾病。

4. 增強骨骼健康



番薯富含鈣、鎂等礦物質，有助於增強骨骼健康，預防骨質疏鬆症等問題。

5. 預防癌症



番薯中的抗氧化物質有助於清除自由基，預防細胞損傷和癌症。

番薯全是澱粉想減肥都食得？

雖然番薯是以澱粉為主的植物，但勝在能給予較大的飽足感，香港人的主食通常都是白飯，而番薯的膳食纖維更是白飯的4倍以上，因此如用番薯來作主食其實會來得更健康。

另外，正如上述說過，番薯具有促進消化健康的功效，能有效刺激腸道、促進便意，有助排毒通便。

若真以減肥為目標，還可將番薯先冷藏才吃。因冷藏後，番薯內的澱粉會變成抗性澱粉，熱量只剩下約七成。如果真的不想吃冷番薯，可先將番薯冷藏後再用微波爐翻熱，仍能保有抗性澱粉，有助減低熱量。

4類人進食要小心！

雖然番薯是一種營養豐富的食品，但是在某些情況下，它也有一些進食禁忌，包括：

1. 糖尿病患者



番薯的碳水化合物含量相對較高，容易引起血糖升高，因此糖尿病患者應該限制食用或在醫生的指導下食用。

2. 胃潰瘍和胃酸過多的患者



番薯含有一些難以消化的纖維素，容易刺激胃黏膜，導致胃酸分泌過多和胃酸逆流，因此胃潰瘍和胃酸過多的患者應該避免食用過多的番薯。

3. 腸胃不適的人



番薯含有一些難以消化的膳食纖維，容易刺激腸道，導致腹脹、腹瀉等腸胃不適症狀，因此對於腸胃不適的人來說，食用番薯應該避免或減少。

4. 藥物治療中的人



番薯中含有一些影響藥物代謝的成分，如番薯皂苷等，容易影響藥物的療效，其中會受影響的藥物包括：

- 血糖降低藥物

番薯中的碳水化合物含量較高，進食過多可能會引起血糖升高，而血糖降低藥物則是用來降低血糖的藥物，這些藥物和番薯一起使用可能會導致血糖過低，從而產生不良反應。

- 抗凝劑藥物（薄血藥）

番薯中的維生素K含量較高，而抗凝劑藥物則是用來預防血栓形成的藥物，這些藥物和維生素K相互作用，可能會影響藥物的療效。

- 抗生素

番薯皂苷可能會影響某些抗生素的吸收和代謝，進而影響藥物的療效。

因此正在接受藥物治療的人應該在醫生的指導下食用番薯。

▼清明養生貼士（按圖 👇👇👇）

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（參觀資料：中醫動、Healthy Matters）