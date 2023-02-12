減肥｜乳酪可以加熱食？日本流行「溫乳酪減肥法」這樣吃有助瘦身

吃乳酪補好菌，對人體腸道健康至關重要，嚴寒的冬天，把冷冰冰的乳酪送往嘴裡，對許多民眾來說簡直是一大考驗。乳酪可以加熱嗎？溫度超過多少會讓益生菌死亡？Heho健康營養師告訴你，正確的乳酪加熱方法。



乳酪是一種發酵乳製品，有綿密的質地與風味，深受當代年輕女性的喜愛，不僅可以促進腸道蠕動，還能幫助排便，常被當成減肥聖品。

溫乳酪減肥法怎麼吃？（按圖👇👇👇）

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乳酪加熱不能超過「這」溫度！

微生物的生長和溫度息息相關，為什麼平常都要將乳酪放雪櫃冷藏呢？那是因為在低溫的環境下，可以幫助維持乳酸活菌的數量及其代謝物的活性。

冬季氣溫低，在中醫的觀點中認為，飲食應忌生冷以免傷及脾胃。許多消費者怕乳酪冰冰吃對身體不好，又擔心加熱會影響菌種活性。對此營養師解釋，乳酪中的乳酸菌，適合的生長溫度為2～53℃，代表當我們想要回溫或是加熱乳酪時，只要溫度不超過53℃，就能將有益菌好好地保留下來。另外，還有一個好消息是，乳酸菌的最佳生長溫度介於30～40℃，恰好符合人體體溫，在這個溫度範圍內，乳酸菌會更活躍、更好吸收。

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如何加熱乳酪？

冬日吃溫乳酪也可以享受好滋味，同時保有乳酸菌活性的方法有4招，再也不用擔心加熱會讓菌體失去活性了！

- 室溫回溫法：將雪櫃中的乳酪取出，放置在室溫退冰15～20分鐘，使其回復常溫狀態後即可食用。

- 隔水加溫法：高溫容易造成菌體死亡，還有可能會影響口感，因此要避免直火加熱。把欲食用的乳酪倒入碗中，採隔水加溫的方式，至手摸不燙的程度最合適。

- 電鍋加溫法：電鍋設定為保溫模式，將乳酪放入保溫5～10分鐘，即可取出食用。

- 微波爐加熱：建議使用500 W功率微波加熱30秒，也可分階段漸進式加熱，記得拿出來攪拌，有助受熱均勻。



營養師提醒，從雪櫃取出乳酪加熱時，要以一次的食用量為原則，剩餘的乳酪放入冷藏保存，並於期限內食用完畢。

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日本女星的「溫乳酪減肥法」

最早日本流行溫乳酪的吃法，起因於日本女星山田花子，她曾在一檔電視節日中大方分享溫乳酪減肥法，每天早餐只吃120公克的溫乳酪，在8分飽的原則下，午餐與晚餐可以挑選任何想吃的東西，但最好戒除零食和酒精，這樣的飲食習慣成功讓她維持體態，在短短的一個半月減去7公斤。

吃乳酪減肥要注意什麼？

發表於《Nutrition Reviews》的研究指出，食用乳酪會增加血液中的GLP-1及Peptide YY循環濃度，這兩種賀爾蒙可以抑制食慾，促使我們停止進食，如此一來有助於體重控制。Heho營養師指出，減重的關鍵仍然在於總熱量攝取，當熱量消耗大於吃進去的熱量時，體重自然就會減輕，吃乳酪減肥有3個關鍵：

1. 乳酪可以作為不健康零食的替代品。

2. 建議選購不額外加糖的乳酪。

3. 餐前吃乳酪可增強飽足感。



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乳酪是營養豐富的食物，在六大類食物中屬於奶類的成員，每天建議攝取1.5至2份，一份大約是市售一瓶210毫升的乳酪，可以在任何一餐食用，或是當成零食的替代品。

但市售乳酪往往會添加糖和果醬等，來提升口感或風味，精緻糖不是維持人體生理運作必要的營養素，當心過量反而囤積更多熱量，建議不要選有額外加糖的乳酪，嗜甜者可以在原味乳酪中加點新鮮當季水果，增加纖維攝取，不僅助瘦身，還能打造健康的腸道環境。

▼乳酪可以配搭哪款食物？功效如何？（按圖👇👇👇）

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食物的黏稠度會影響飽足感，近期流行的希臘乳酪，比一般乳酪多使用了4倍牛奶量，蛋白質含量高，吃起來有起司般的濃稠口感。餐後吃乳酪可保留較多的乳酸菌，不過如果是以減重的目的吃乳酪，最好在餐前食用，不僅可以增加飽足感，也可以避免正餐攝取過量，適合正在執行飲食控制的族群。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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