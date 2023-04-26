減肥咖啡｜齋啡加速燒脂抗疲勞4大好處　運動前幾小時喝最有效？

想藉着做運動達到減肥目的，不妨在運動前喝一杯黑咖啡（齋啡），增強燃脂效果之外，還有助抗疲勞，做運動也不會感到很快就疲倦，但運動前幾時喝黑咖啡最有功效？



運動前喝黑咖啡 促進燒脂減疲勞

營養師吳欣陵在社交平台分享，指咖啡含「興奮劑」咖啡因，在中樞神經與周圍神經系統起積極作用，會阻斷大腦中誘導睡眠的物質，而達到提高專注力、減少疲憊感的功效。吳建議在運動前40至60分鐘內喝咖啡來增強運動效果。在做運動前喝咖啡，具備以下4大好處：

黑咖啡可降低食欲，促進身體能量與代謝。（Unsplash）

【運動前喝咖啡好處1】提升新陳代謝︰研究指運動前喝杯黑咖啡助促進脂肪細胞釋放脂肪酸進入血液，作為能量來源，更有效燒脂。

【運動前喝咖啡好處2】增加運動專注力︰咖啡因結合大腦中的腺苷酸受體，使人變亢奮及提高專注力。

愈喝咖啡卻愈感疲勞？按圖了解3大可能︰

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【運動前喝咖啡好處3】提高運動中的表現︰藉減少肝糖消耗，加速利用脂肪，使脂肪作運動主要的能量來源。

【運動前喝咖啡好處4】減少運動中疲勞感︰咖啡因促進中樞神經釋出多巴胺，助降疼痛感，改善運動引起的疲勞。

50公斤重成年人 喝1杯大美式咖啡不宜過量

吳提醒咖啡因的劑量需達到每公斤3-6毫克，例如50公斤的人，需喝150-300毫克的咖啡因量，相等於要喝到連鎖店中的大杯美式咖啡。同時，不能以為喝更多黑咖啡，燒脂或抗疲勞的效果更顯著。如果在短時間內攝取過量咖啡因，恐怕會引起心悸、心跳加速、噁心、顫抖、頭痛及腹瀉等問題。另外，長期有鈣質缺乏問題的人，每天不宜飲超過300毫克以上咖啡因飲料，否則會增加骨質疏鬆的風險；定期服用某些藥物的人，喝咖啡前亦要先諮詢醫生意見。至於，從不喝咖啡的話，可考慮喝茶、能量飲品或熱朱古力來代替。

各類飲料的咖啡因含量。（資料圖片）

運動前多久喝咖啡助燒脂？ 營養師吳欣陵指在運動前40至60分鐘內喝咖啡來增強運動效果。 運動前喝咖啡有什麼好處？ 提升新陳代謝、增加運動專注力、提高運動中的表現、減少運動中疲勞感。

資料來源︰台灣吳欣陵營養師FB