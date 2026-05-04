食物金字塔｜營養師揭香港版已過時30年！盲跟恐致糖尿心臟病？

食物金字塔新版｜食物金字塔是騙局？網上有人提出食物金字塔並不能有益於健康，指金字塔的構成涉官商勾結等因素，質疑金字塔中的牛奶、穀物對人體有害；有營養師拍片回應，指香港沿用的金字塔版本的確過時，但其實世界各地有多個食物金字的版本，而且進行過多次更新，更言新的食物金字塔已排除商界等的介入，她對此抱有信心。



白兵認為食物金字塔是騙局，上述為他推理金字塔形的過程。（白兵個人影片截圖）

「食物金字塔」飲食建議無助健康？

YouTuber白兵在影片中，指食物金字塔是騙局。他說食物金字塔在1992年由美國農業部發佈，但當中的食用建議與本來開發的營養學專家所提出的理念不同。本來的營養學家團隊提出每天最多攝入2-3份穀物，糖分應只佔每日卡路里的10%以下。

美國農業部1992年的食物金字塔（圖片來源：美國農業部）

但美國農業部最後卻建議每天要6到11份穀物，糖分建議亦無明確指標，白兵更認為金字塔中的牛奶對人體有害。質疑當時的美國農業部收取了商人的利益。直言農業部是根據錢來提供飲食指南，跟從只會有糖尿病、心臟病，食物金字塔是個笑話。

牛奶對健康有益或是對人體有害一直存在爭議，早前亦有研究指出每日飲2.8杯以上全脂牛奶，會增患心血管疾病死亡率和癌症風險。亦有聲音指精製穀物易肥且對身體無益。

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營養師劉立儀背景資料。（營養師劉立儀個人影片截圖）

食物金字塔起源瑞典 香港版本的確過時

註冊營養師劉立儀在個人頻道中對上述影片作出回應。她先交代食物金字塔歷史及指金字塔不是美國首創。1970年代瑞典是首個推行食物金字塔的國家，1980年澳洲也接連推出食物金字塔，到1992年美國農業部也緊隨其後，而香港則採納了美國1992年的版本作為飲食推廣。

加拿大2019版的飲食指南（資料來源：加拿大政府）

食物金字塔版本不同 牛奶換成水、蔬果更重要

隨着不同組織或專家的研究，對於金字塔組成和比例確有不少質疑的聲音，包括精製穀物過多、應攝取健康油脂、質疑牛奶存在等。因此食物金字塔更新了好幾個版本，在2007年加拿大更新的版本，已將比例最重的穀物換成蔬果，在2019年更把牛奶換成水，連美國也在2011年改革，強調蔬果的重要性。只有香港還沿用1992年的指南。

香港食物金字塔（資料來源：香港衛生防護中心）

營養師：按個人需要多於盲目跟從

香港食物金字塔尚沿用美國1992年的版本，連美國自身也捨棄這版本已久，營養師劉立儀直言，自己沒用香港版本的食物指南很多年了。她還解釋營養師的工作，是按個人需要進行調節飲食，而非盲目跟從金字塔。

她同意國家級食品指南，一定會有不少商界企業希望可影響政府決策，令自己得益，但不同地方也有其措施去保障大眾。如2019年加拿大所更新的飲食指南版本，其諮詢過程不讓商界參與，她對此仍抱有信心。

美國2011年更新的飲食指南（資料來源：美國農業部）

資料來源：營養師劉立儀/YouTuber白兵