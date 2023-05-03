銀髮飲食｜長者每日宜吃多少隻蛋？蛋白須全熟吃錯時間三高惡化！

研究指雞蛋中的膽固醇，不會直接使血液中壞的膽固醇升高 ，反而增加好膽固醇，因此，健康的長者，一天吃2隻蛋也沒問題，反而烹調方法才最重要，不恰當的方式會令雞蛋變得不健康。若有三高的長者，情況亦不一樣。



雞蛋增加人體好膽固醇

每100克的雞蛋中就含有11至15克的脂肪及510毫克膽固醇，但雞蛋中的膽固醇不會直接使血液中壞的膽固醇(LDL)升高，反而會增加好膽固醇(HDL)，此外，還有卵磷脂，卵磷脂是一種乳化劑，使膽固醇跟脂肪的分子變細，可通過血管壁，進而被細胞吸收及利用，減少血液中所殘留的膽固醇。

按圖看長者食蛋宜忌：

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三高長者要控制分量

對於三高的長者，也適合食用雞蛋，雞蛋中所含有的維他命A成分非常多，這種成分對於血糖過高導致的一些視力問題有顯著作用。雞蛋含有的其他營養素，也能提高糖尿病患者的免疫力，而且不會影響到血液黏稠度，也不會造成血管硬化，還有助於膽固醇的排出，達到穩定血脂及輔助降壓的作用。雞蛋中所含有的膽固醇、脂肪成分，確實大多數都集中在蛋黃當中，所以有三高的長者，只要控制好分量，每天吃蛋黃不超過一隻，就不會對三高造成較大的影響。

長者要食全熟蛋？

蛋白一定要全熟，因為蛋白和蛋殼的接觸，恐帶有沙門氏菌，可引起急性腸胃炎，部分免疫力低下的長者，還可能引發菌血症，因此蛋白必須煮熟。蛋黃部分就可以半熟，如炒蛋及水煮雞蛋，對消化力減弱及咀嚼能力較差的長者來說，會較易消化。

注意吃雞蛋時間

長者應該在早上或中午食雞蛋，一方面能夠為身體補充營養，也不會給血管以及腸胃帶來負擔。千萬不要在晚飯之後食用雞蛋，否則會加重腸胃的負擔及影響三高的指數。

雞蛋烹調方法更重要

無論水煮雞蛋、蒸、炒蛋，都是很好的烹調方法，水煮蛋調味少，比較健康，蒸蛋軟嫩好入口，非常適合長者，而炒或煎蛋，只要用上橄欖油，再控制油量，其實也非常健康。

相反，如一些油炸蛋、滷水蛋、鐵蛋、鹹蛋及皮蛋都不適合長者食用。油炸蛋會讓蛋吸附過多油脂，滷水蛋則太鹹，都不適合年長者吃，鐵蛋、鹹蛋及皮蛋都是加工食物，含鈉量高，老人家應盡量少吃。

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