旺角食店驚現血色生雞生牛漢堡！男廚話無問題　網民嬲爆要報食環

漢堡包是不少人的comfort food，簡單便宜又美味，但一不小心，分分鐘可能出現食安問題。



5月3日有網民在討論區分享一則貼文，指自己在旺角中心一樓（前Monster Carbs店址）買了一個雞肉漢堡和牛肉漢堡，但當中雞肉漢堡的雞肉明顯呈紅色，毫無疑問是生肉；牛肉漢堡也可明顯見到很多牛肉纖維未煮熟，非常擔心會不會引致腸胃炎。根據衛生防護中心指，未熟透的肉類食品及家禽，會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌，會對身體造成危害甚至致命。

旺角生牛肉生雞漢堡 連登網民嬲爆要報食環

女店員致歉退錢 男廚師「個牛係咁架」

購買漢堡的網民指，當她和男友發現兩個漢堡都未熟時，也感到相當驚訝，因為一打開盒時其實感覺不錯，包裝乾淨整潔，負責服務的女店員態度也很好，見到生肉情況後也有致歉退錢。但男廚師見到生牛肉的情況後，卻指「個牛係咁架」，購買漢堡的網民再指牛肉生到咬唔爛，他則表示因為牛堡選用全牛肉製，可能係牛筋而已。

網民支持樓主報食環

事件分享到討論區後引來極大回響。有不少網民支持樓主去報食環（食物環境衛生署），有人直指「份雞係收買人命喎」、「咁都開到鋪」，亦有人質疑男廚師的說法：「乜x野牛筋跟本係完全冇受過熱，唔係幾多成同有冇筋既問題啦」、「完全冇歉意，仲話你xx唔識食」。購買漢堡的樓主亦質疑男廚只針對牛肉作解釋，完全無提及生雞肉的問題，認為非常不合理。

原店Monster Carbs風評不俗 轉手新店數日便現生肉堡

原店Monster Carbs在本年4月20日宣佈停運，而4月29日是最後一天的營業日（圖片資料：Monster Carbs社交平台）

原店Monster Carbs在本年4月20日宣佈停運，而4月29日是最後一天的營業日，換言之新食肆只轉手經營了數日，翻查資料，所有網絡上的資訊還顯示著Monster Carbs，故未有新店資料。原店Monster Carbs受到不少網民好評，得知店舖已經轉手，還爆出生肉漢堡後，都深感可惜：「以前Monster Carbs好好食又抵食」、「依家轉左手再睇埋呢個po真係冇信心再食」、「早知食多幾次」。

牛肉漢堡半生可吃？ 食安中心：要全熟

食物安全中心指，無論如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。（圖片來源：食物安全中心）

有網民認為，牛肉漢堡半生其實正常可接受，亦有人反駁：「生牛都要睇舊牛咩質素同點處理，做漢堡分分鐘扣左雜肉落去」、「呢d免治牛，用牛肉最爛既部位仲要唔乾淨處理，無一個國家可以生食免治牛」。

而食物安全中心則指，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。當肉類絞碎製成漢堡肉餅時，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉餅。除非將漢堡肉餅徹底煮熟，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。因此，碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。

生雞、生牛堡 輕則肚痛重則致命

疾病控制和預防中心建議，處理生雞肉前後要用梘液洗手至少20秒，生肉不應與其他食物共用砧板，烹調後亦要用熱水加洗潔精徹底清洗碰過生雞肉的物件。（Getty）

據衞生防護中心資料指，未熟透的肉類食品及家禽，會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌，沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及甚至敗血病等。而大腸彎曲菌會引發腹痛、腹瀉、發燒，通常還會伴隨著發燒、倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛症狀。

衞生防護中心處理肉類的建議：

1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度，

2.食物煮熟後，熟盤在上菜前應保持於攝氏60度以上，

3.冷盤則應保持於攝氏4度或以下。

4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

資料來源：連登討論區/食物安全中心