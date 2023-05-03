預防猴痘食物｜香港1個月增4個案！3種營養素防感染5類人士最高危

猴痘襲港，迄今錄得6宗猴痘個案，而當中4宗都是在近一個月錄得。根據衛生防護中心的流行病學調查顯示，近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，故本地存在猴痘病毒傳播風險。營養師指幼童、密切接觸者、孕婦等5類人士為高風險族群，又指有3種營養素，包括維他命C、維他命D等，都可有效預防猴痘。



猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

猴痘症狀：發燒出疹起水泡 易被誤診水痘

猴痘最早於1958年在研究用的猴子身上發現，而首宗人類感染個案是1970年在一名9個月大的剛果男孩身上發生， 猴痘毒屬痘病毒，狀與天花相似，但病情較輕微。其病徵為發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大，以及出現皮疹和水泡、膿疱。部分患者可能出現非典型症狀，如有性生活的成年人可出現不明原因的生殖器、肛門或口腔病變（如潰瘍、結節等），或者直腸炎。

美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

據衛生防護中心在4月中旬發佈的資訊，一名25歲男病人確診猴痘，該男子4月15日向私家醫生求診時，被初步診斷為水痘。但水痘患者通常約於2 － 4星期內痊癒，而猴痘則會持續14至21天，死亡率介乎1％至10％之間。

近月港錄4宗猴痘個案 5類人士最高危

本港迄今錄6宗猴痘個案。衞生署在5月2日呼籲，鑑於近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，反映本地存在猴痘病毒傳播風險，故強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗，如出現猴痘症狀，應盡早求醫。

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台灣營養師高敏敏在其社交平台分享，列舉5大高風險族群，包括幼童、孕婦、免疫力差的人、密切接觸者、吃到受感染肉類的人。又提醒如產婦感染到猴痘，其病毒可經胎盤垂直傳染給胎兒，務必要小心。

吸收三種維他命 可有效預防猴痘

維他命A 鞏固皮膚和黏膜

維他命A有兩種類型：動物來源的維他命A ，與來自植物的三種類胡蘿蔔素。它是鞏固皮膚和黏膜的重要營養，但是因為人體無法自行合成，故必須靠食物來補充。像是紅蘿蔔、紅番薯、紅椒、蛋黃、番薯葉、菠菜等食物中就有豐富的維他命A。

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維他命C 抗氧化增免疫力

維他命C又稱作抗壞血酸（Ascorbic acid），可以提升人體的保護力，降低猴痘感染或發炎的風險，同時也能令體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、抗氧化。但因為維他命C屬水溶性常常會被身體代謝掉，故要額外注意補充！像小番茄、奇異果、柑橘類水果等，都可吸收到維他命C。

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維他命D 降低身體發炎機會

維他命D助鈣質吸收、維持骨骼健康之餘，亦有助降低身體發炎，減少染上猴痘的風險。除了曬太陽可吸收維他命D外，牛奶、蛋黃、三文魚，還有日常常見的黑木耳，也是富含維他命D的食物！

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資料來源：營養師高敏敏/香港衛生防護中心