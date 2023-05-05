點分三文魚腩｜網民疑受騙魚腩非腩！一圖看清腩位置少油香有原因

三文魚腩你懂如何分辨嗎？近日有網民在社交平台上分享自己買三文魚腩的經歷，他指自己在一間食品超市買了三文魚腩，但他認為最終買到的只是三文魚，而非魚腩的部位。其實一條三文魚大致可分多少部位？各部位的營養價值和口感味道又如何？



樓主指「三文魚腩」非腩位 網民意見兩極化

懷疑不是三文魚腩的三文魚。（圖片來源：香港街市魚類海洋研究社）

出貼文的樓主指，自己近日在寶達食品超市，買了價值$148的300克三文魚腩，但無論如何都覺得所謂的三文魚腩根本只是普通的三文魚，完全沒有油香。而且樓主自己向寶達食品查詢，對方卻回覆肯定其部位是三文魚腩。

寶達食品超市$148的 300克三文魚腩。（圖片來源：寶達食品超市）

最好嘅比喻，演唱會vip飛第一行同第九行同價，但第九行好似好搵笨咁

事件引起網民討論，有網民認為樓主肯定是被騙，回覆：「買個位咪魚腩」、「呢個一定唔係腩，腩D脂肪白D同多D」；亦有網民認真回覆，指其實該位置也算魚腩，但並非白包肥腩位，而是肥腩上半部分，留言：「嚴格黎講 呢邊算腩，但連埋中骨開，條友係唔識開三文魚」、「最好嘅比喻，演唱會vip飛第一行同第九行同價，但第九行好似好搵笨咁 」。

剖開的三文魚大致分三部位

三文魚大致分三部位。（網絡圖片）

剖開的三文魚肉大致可分為魚肉、魚腩、魚尾三部分。商家普通會再為其作細分，如前背部、中背部、前腹、中腹、後腹等。而其實三文魚的魚頭、魚骨、魚鰭只要你會處理，它們都會成為美味的三文魚佳餚。

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都是魚腩為什麼沒有油香？

看一看三文魚的橫切面——三文魚扒便可對部位更清楚了，三文魚扒的上半部為背部魚肉，下半部呈橢圓形的薄身彎曲位置， 則為魚腹魚腩。而按貼文中的三文魚圖片而論，紅圈中的三文魚明顯比較薄身，因此可以推斷，該位置的確是佔有魚腩的位置，但比例不高，故無法吃出它的油香。

三文魚部位不同營養亦不同

剖開的三文魚魚肉大致可分三部位，但隨著吃法、切法和烹調手法的不同，三文魚的部位和稱呼就更五花八門了。註冊營養師Jim Lau就曾在個人社交平台分享過，關於三文魚不同部位的熱量，和油脂分佈圖鑑。由圖中可見，以每份100克去計算的話，三文魚腩的熱量最高，每份已有382的卡路里和36.3克的脂肪；而三文魚熱量最低則為魚尾，每份只有182卡路里和8.7克脂肪。

三文魚油脂圖鑑。（圖片資料：註冊營養師Jim Lau 個人社交平台）

進食三文魚本身還可提供維他命E，以及平衡DHA、EPA比例，減少身體發炎機會，提升骨骼健康和平衡膽固醇濃度。而且三文魚富含奧米茄三脂肪酸，這種脂肪酸有助於降低血壓和血管脂肪斑塊的生成，亦可減少中風和心臟病的風險。但其實進食過多的脂肪酸也會對身體造成負擔，出現熱量吸收過多、肚瀉和血脂上升的問題。美國心臟協會建議，一星期宜吃兩餐深海魚類（包括三文魚），每餐份量約100克。

資料來源：註冊營養師Jim Lau/香港街市魚類海洋研究社