飲茶養生｜烏龍茶減緩柏金遜症？研究發現這成分助保護腦神經功能

喝茶真的可以養生！台灣中興大學最新研究指出，透過老鼠實驗中發現，烏龍茶裡的「茶飢素」竟然可以減緩柏金遜症，另外，常見的普洱茶更是有可以抗病毒、抗菌的「消脂素」，而這些研究也登上12項國際期刊中，引發各地關注。



台灣中興大學生物科技研究教授曾志正指出，不同茶也有不同的功效，其中透過老鼠的試驗發現，烏龍茶裡頭含有「茶飢素」，喝了會讓人肚子餓，抑制蛋白質的降解，也會促進肌肉生成，進而改善「肌少症」的問題。

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另外，針對柏金遜症試驗結果顯示，茶飢素會把身體裡壞掉的粒線體剃除，對腦神經功能有保護，所以能夠緩解柏金遜症，不過，曾志正表示，「茶飢素」成分僅存在少數小葉烏龍茶種，像是青心烏龍、四季春、翠玉（台茶十三號），不同產區含量甚至相差10倍以上，目前有青心烏龍與四季春混合栽種，具有豐富茶飢素成分的茶葉，名為「青春烏龍」，未來可望量產。

除了烏龍茶外，研究中也指出，我們市面上常見的普洱茶則含有「消脂素」可以對抗病毒、抗菌，更可以有效抑制冠狀病毒，對此，曾志正提醒，飲茶養生是指喝含茶飢素的烏龍茶與含消脂素的普洱茶，但並非所有茶品名稱標示為烏龍茶或普洱茶都含有此兩個功效成分。

曾志正說道，任何茶種都可以製成烏龍茶，當然口感迥然不同，更重要的是僅有少數茶種含有茶飢素，值得產業界建立品管分析，逐批檢測茶產品中茶飢素含量，將其視為產品功效或指標成分。此外，為使對腦神經與腸胃的刺激減少，烏龍茶可經反覆烘焙陳放轉化成口感溫潤醇厚的熷烏龍茶，但製作過程必須保留茶飢素。普洱茶則來源不同，其消脂素含量差異度大，更需要逐批檢測分析。

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最後，曾志正指出，經渥堆轉化的熟普洱茶雖口感滑順，但基本上消脂素與兒茶素等多酚功效成分均被降解殆盡。消脂素長時間暴露在超過70°C的環境下會被裂解，因此普洱茶不宜烘焙轉韻。總之，飲茶的養生是值得大家用心去品嚐領會的，含茶飢素與消脂素的茶品更可視為機能性素材將台灣茶產業提升到醫療保健應用。

資料來源：飲茶養生：喝烏龍茶還是普洱茶? 烏龍茶（茶飢素）強身、普洱茶（消脂素）防身－國立中興大學

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