泡綠茶方法｜日專家教熱泡多少秒最新鮮？飯後多久飲免阻鐵吸收

泡綠茶方法｜綠茶未經發酵，保留了鮮葉最多的天然物質，含茶多酚、兒茶素、葉綠素、維他命等營養。綠茶熱沖或冷泡，各具風味。茶專家教應該如何沖泡，發揮綠茶淳厚鮮香的特質。



泡綠茶方法｜鮮綠茶葉最佳賞味期 開封後2-3周內

新買的鮮綠茶葉，即使從未打開包裝，香氣也會在約一個月至個半月後消失，即使放入雪櫃冷凍或冷藏，香氣也無法保存下來。因此建議盡快用完，一旦打開最好在2至3星期內喝完。不過，茶葉要避免高溫和潮濕，假如沒有茶葉罐，就按原樣密封包裝防止接觸空氣。日本綠茶的茶葉包裝一般是為了不破壞味道和香氣而設計的。

偏涼的綠茶助平和火氣；胃寒、吃少少生冷食物就肚瀉的人，不宜喝綠茶。（圖片︰photo AC）

京都的茶專家加藤先生分享，沖日本綠茶的基本方法。第一種是用茶壺熱沖、另一種是冷泡冷飲。加藤指同樣的茶葉，用熱水或冷水沖，味道也有很大的分別。

泡綠茶方法｜熱沖：80℃水泡45秒

如果買了未經炒製的鮮綠茶葉，由於葉芽較柔軟而細膩，不論用熱水還是冷水，建議比普通茶葉的沖泡時間要短一些。一般茶葉建議在80℃的熱水中浸約1分鐘，但柔軟的新茶葉很快會散開，所以要在45至50秒內沖泡才最新鮮。

工具︰茶壺、茶碗（2-3人用）

材料︰

鮮綠茶葉約10克（約2湯匙）

熱水100-200毫升

*如果熱水量超過100-200毫升，每多100毫升水，額外用多1茶匙茶葉。



綠茶沖泡步驟：

1. 將鮮綠茶葉放入茶壺中，另一方面溫熱茶杯約1分鐘備用。

2. 將滾水倒入預計人數的茶杯內，冷卻至80℃左右。

3. 將水倒入茶壺中，立即冚蓋浸45-50秒。如果用可調溫的水壺，將溫度調到80℃左右，可直接從水壺倒水進茶壺。

4. 倒入各人的茶杯內約1/3高度。一壺茶可泡2-3次慢慢飲用。

泡綠茶方法｜冷泡：冷水浸茶葉10-15分鐘

1. 先將茶葉放入玻璃壺，倒入清水，冚蓋，在室溫下泡10-15分鐘。

2. 與用茶壺沖泡的方法相同，將約1/3的量倒入茶杯，以人數為準，每杯分量一樣。如第二次沖泡時，將室溫或冷水倒入同一個壺，等5至10分鐘，之後同樣倒入玻璃杯內享用。

工具︰茶壺、茶碗（2-3人用）

材料︰

鮮綠茶葉約10克（約2湯匙）

冷水或常溫水200-300毫升

*如果水量超過400毫升，茶葉增到15克左右。每多100毫升水，額外用多1茶匙茶葉。



早餐喝綠茶喚醒五臟 飯後1小時內勿喝

許多研究顯示，綠茶中的兒茶素最多，對預防脂肪肝、減重皆有裨益；但是，綠茶的單寧酸含量也較高，容易在胃內與蛋白質結合令胃部不適，有胃炎、腸胃疾病的人不宜喝，有胃寒或吃少少生冷食物就易肚瀉的人也不宜喝綠茶。其次，綠茶中的單寧酸會阻礙鐵吸收，飯後一小時內亦不建議喝綠茶，避免影響身體吸收鐵質。中醫師陳潮宗表示，早餐後更適合喝綠茶，幫助脾胃運化，提升五臟的功能表現並有利代謝。相關文章︰喝茶貼士｜綠茶烏龍紅茶功效及宜忌 早午晚飲哪種降三高顧脾胃？

