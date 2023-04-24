降血糖茶｜桑椹汁致血糖飆升？中醫指降糖飲桑葉茶護眼防敏2飲法

現在正是桑椹盛產季，不過除了吃桑椹以外，桑樹全身是寶，研究證實可以降血糖的桑葉就是最簡單又最好用的養生材料。



中醫師說，桑葉不只蠶寶寶可以吃，人來吃更好！並且教大家兩方法自製桑葉茶，能控糖還能預防或改善過敏。

桑葉茶營養（按圖👇👇👇）

+ 5

想控糖別喝錯！降血糖要喝桑葉茶

台灣營養師劉純君說，在桑椹盛產季的時候常看到突然血糖破表送醫的民眾，她詢問大家為什麼血糖會突然失控？才知道很多人都說「聽說吃桑椹可以降血糖」，又看網路教大家桑椹醬煮法，又甜又好喝的桑椹果汁拼命喝，血糖就像坐過山車一樣往上飆飛。

劉純君說，其實大家都搞錯了，據研究顯示具有雙醣酶抑制劑效果的不是桑椹，而是「桑葉」。雖然桑椹也有降血糖作用，但是是吃適量的桑椹鮮果，不是喝用糖熬製的超甜桑椹汁。而桑葉則是據研究發現，其中含有桑葉生物鹼DNJ，可抑制食物的雙糖分解為單糖，達到延緩葡萄糖的吸收速度，從而降低餐後血糖值。

中醫也用桑葉降血糖 還能清肺潤燥、清肝明目

台北市立聯合醫院仁愛醫院中醫科主治醫師周宗翰表示，中醫也常使用桑葉來控制血糖。像在《本草綱目》中就有記載：「桑葉汁煎代茗，能止消渴」。他表示，科學實證說明桑葉能降血糖的作用是來自桑葉生物鹼和桑葉多糖，而中醫則是認為桑葉味苦甘，性寒，歸肺、肝經，能疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目。

因此除了能降血糖，還能降低眼部的發炎反應。而中醫所謂的調理肝脾效果，因為肝經與眼睛功能有關，因此飲用桑葉茶飲，對眼睛血管神經也有一定的保護作用。

5種春季養生飲品（按圖了解👇👇👇）

+ 5

相關文章：春天養生｜薑汁檸檬茶活血化瘀 營養師推5款護肝茶排毒抗氧化

路邊的桑葉別亂採 大馬路上的汽車電單車排煙恐有毒

最近因為桑椹盛產，許多河濱步道、登山步道都可以看到野生桑樹，常看到「識貨」的民眾站在桑樹下摘採成熟的黑色成熟桑椹野果來吃，其實也可以採摘一些桑葉回家做桑葉茶。周宗翰提醒，在馬路邊的桑椹或桑葉不要採，因為除了可能有農藥以外，車輛的排汽也有毒，這些有毒煙塵帶著油脂不易洗淨，而且上面的有毒物日日堆積也很難洗掉。

中醫教兩方自製桑葉茶 保存更久

如果確定採摘的是未灑農藥、且非馬路邊的有機桑葉，有兩種處理法可以讓桑葉茶更長久保存：

1. 選擇採摘肥厚漂亮的桑葉，洗淨後燒開水，用滾水燙1分鐘做殺菁、殺蟲處理。殺菁過的桑葉要風乾處理，再用鍋子以小火把桑葉再炒乾，摸起來葉子脆脆的，但不會碎掉的程度即可。之後把葉子剪碎放茶包，即可泡或煮來飲用。

2. 桑葉洗淨風乾，再採取像揉茶一樣，把桑葉的葉汁揉到葉子表面，桑葉此時會呈捲曲狀。再將揉過的桑葉用鍋子以很小的火慢慢炒乾。

周宗翰說，目前一般民眾大多是直接把採摘後的桑葉直接曬乾或風乾，就直接拿來泡了。但是這種做法，桑葉比較容易發黴、受潮而變質，上述兩種做法有點像茶葉的做法，可以讓桑葉維持乾燥，保存得更久。

牛蒡茶營養（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：牛蒡茶營養｜降血壓改善甲狀腺腫大！中醫教煮涼拌牛蒡蓮藕燉排骨

降血糖這樣喝

周宗翰說，他通常建議想要喝桑葉茶來控制血糖的患者可以這樣喝：

5錢桑葉（約18～20克），加2000CC水煮開以後轉小火，續煮10分鐘熄火。這個桑葉水當水喝，此為一整天的量，其他不夠的水分要再另外喝白開水。

抗發炎這樣喝

2錢的桑葉，加一包綠茶包，用800CC的水量煮沸後，轉小火熬煮至剩下約600CC左右即可熄火飲用。

不過還是要提醒大家，桑葉性質偏寒，建議本身體質寒涼、腸胃機能差易拉肚子者。或是有痛經、受風寒而感冒的人應避免飲用。

延伸閲讀：

糖尿病必知！桑葉生物鹼有降糖作用，喝「桑葉水」可以降血糖嗎？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」