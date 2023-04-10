飲茶貼士｜飲茶可代飲水？熱茶這溫度易致癌日喝1種茶減中風20%

身為亞洲人，手搖飲（台式飲料）之外每個人最不會拒絕的，就是「茶」，不僅健康也能跟水有著差不多的水分功能補充，從古至今都有許多文獻、研究提到「茶」對於人體的益處。但日前有營養師就表示，喝茶確實有益健康，但注意千萬別喝過量之外，喝茶的「溫度也要注意」。



台灣營養師沈夏冰表示，不少人都喜歡「喝茶」，不僅可以維持心血管健康、也能促進代謝，但可千萬不要過量，另外喝茶的水溫也要多注意，才能健康跟養生兼顧。

喝茶陷阱（按圖👇👇👇）

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過去日本曾做過相關研究，發現「綠茶」或是「烏龍茶」都可以降低心血管疾病致死風險，更追蹤8萬多名日本人約13年，發現每天喝2～3杯綠茶的人，中風的風險降低了14％，每天喝4杯的人，中風風險更降低20％，也就是多喝茶可以幫忙降低心血管疾病的證據算是明顯充分。

另外喝茶可以攝入更多水份部分，「喝水」可以加快身體代謝遠離疾病，但是很多人會認為單喝水有點清淡，甚至有人會認為噁心，但「茶」或是「烏龍茶」有味道且不甜，也是另一種取代水的方式，或是交替飲用。

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咖啡因問題

茶裡面內含咖啡因，是大部分人比較擔心，包括失眠或是咖啡因攝取過量，研究顯示正常喝淡茶水，每天2～3杯都沒什麼問題，孕婦一天喝1～2杯也可以；若出現像失眠、頭痛、心律不整、焦慮等情況，又恰好有喝茶，很有可能是因為咖啡因攝取過量，那就要少喝一點，或是沖淡一些再飲用。

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另外沈夏冰也提到，「茶千萬別喝太燙，大部分都用攝氏80度以上的水去泡，很多人會有泡完就喝得習慣，但水溫如果超過65度，很可能會增加食道癌風險，建議還是放涼再喝」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：每天喝茶有益身體健康？專家指示：熱茶「這溫度」千萬別喝 否則恐觸發癌症逆襲】

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