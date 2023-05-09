日本蘋果｜青森蘋果特別好食有原因！王林名月10款蘋果幾時食最好

蘋果現有80多個國家進行栽培，全世界每年的產量高達八千萬公噸，根據2022年的資料，中國是全球蘋果產量最高的國家，佔大約42%，第二位的美國及第三位的土耳其，各佔不到5%，而向來以品質取勝的日本，產量並未打入十甲之列，近年的全球產量排名都是15至20名左右，每年大約出產70萬公噸，當中六成來自青森縣。



青森是日本第一蘋果王國

據青森縣蘋果對策協議會資料顯示，世界上約有15000種蘋果，日本栽培的約有2000種，當中約50個品種來自青森縣，青森縣位於北海道之下，蘋果生產量佔日本全國的六成，更被稱為「日本第一的蘋果王國」。

圖片來源：青森縣蘋果對策協議會

青森蘋果為何特別有名？

青森縣冬季非常嚴寒，加上全年降雨量低，一般農作物較難栽種，反之，蘋果需要較冷的天氣及晝夜溫差大的條件，再加上青森縣的岩木山過往多次噴發，灰土為土壤增添礦物質，令蘋果擁有更豐富的養分，所以，青森縣的蘋果特別大個，而且色澤鮮豔。以下介紹10種著名及常見青森蘋果，每款都有不同特色和口感，但在當造期吃才能吃出它的獨有風味。

按圖看青森縣10種著名蘋果：

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青森縣10種著名蘋果

1. 王林

．金冠（母）／印度（父）

．品種名稱有「蘋果界國王」之稱。

．重約300克，黃綠色，成熟時會出現被稱作「果點」的斑點。

．果肉綿密較硬、香甜多汁，幾乎不帶酸味。

．採收期：每年10月底至11月初

．當造期：10月至翌年7月

．冷藏可以存放6個月

2. 名月

．AKAGI（母）／富士（父）

．重約320克，外皮呈黃色，日照面則帶有淡紅色。

．甘甜，為黃色蘋果中少數帶有果蜜的品種。

．採收期：每年10月中

．當造期：10月尾至12月

．冷藏可存放1個月

3. 土岐

．王林（母）／富士（父）

．已故土岐傳四郎培育，2004年登記為品種。

．重約350克，外皮黃色並略帶紅色。

．爽口多汁、酸甜適中，有源自王林的香氣。

．採收期：每年10月初

．當造期：9月尾至11月

．冷藏可以存放2個月

4. 金星

．金冠（母）／元帥（父）

．由佐藤先生在青森縣弘前市培育，1972年登記為品種。

．重約350克，果實略粗糙。

．果肉多汁、濃厚香甜，也經常被認為帶有梨的口感。

．採收期：每年11月初至11月中

．當造期：11月至翌年5月

．冷藏可以存放6個月

5. 黃王

．王林（母）／千秋（父）

．重約300克，果皮呈黃色，有光澤。

．有「黃色蘋果之王」之稱，果肉偏硬多汁，甜中帶酸。

．採收期：每年9月初

．當造期：9月至10月上旬

．冷藏可以存放2個月

6. 世界一

．元帥（母）／金冠（父）

．重達500克，正紅色外皮中帶有紅紋。

．果肉偏硬、密實，多汁且酸度較低。

．首次出現時，號稱是「世界最大的蘋果品種」。

．採收期：每年10月中

．當造期：10月尾

．冷藏可存放4個月

7. 陸奧

．金冠（母）／印度（父）

．重約400克，外形較大、果肉偏硬、氣味芬芳。

．包袋栽種的外皮呈紅色，無袋栽種的外皮呈黃綠色。

．採收期：每年10月中

．當造期：10月中至翌年7月

．冷藏可存放3個月

8. 喬納金

．金冠（母）／紅玉（父）

．重約350克，外皮黃中帶紅。

．果肉密實，酸甜適中的優良品種。

．採收期：每年10月中至尾

．當造期：10月中至11月初

．冷藏可存放3個月

9. 無袋富士



．国光（母）／元帥（父）

．重約350克，外皮帶有深紅色的紋路。

．果肉較粗帶沙感，多汁且酸甜適中。

．採收期：每年10月尾至11月初

．當造期：4月至9月

．冷藏可存放9個月

10. 有袋富士

．国光（母）／元帥（父）

．重約350克，較甜，有糖芯，較「無袋富士」爽口。

．需經由農家親手套袋，造就出「富士」滑順、鮮紅的外皮。

．採收期：每年11月初至11月中

．當造期：11月至5月

．冷藏可存放9個月

【揀水果貼士】蘋果都有分公乸？必學2招揀香甜多汁蘋果一瞄就知

請按以下各圖，了解水果檔販鑒別美味蘋果的方法︰

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參考資料：Atlas Big、青森縣蘋果對策協議會