護心飲食｜壓力大心血管病易搵上門？多吃9種食物降低心臟病風險

壓力總是劇烈影響身心健康，心血管疾病也容易找上生活壓力大的人。攝取某些特定的食物能在壓力大的時期對心血管形成保護作用。



「黃烷醇」是什麼？

黃烷醇（flavanols）是一種天然存在於水果和蔬菜中的分子，屬於類黃酮類家族中一群特殊的化合物，類黃酮類是一大群天然植物中的化合物，能夠幫助身體抗氧化，也能幫助身體進行多種不同的修復；像是常聽到的兒茶素等，就是屬於類黃酮類的元素。而黃烷醇在水果、蔬菜中都很常見，如果能夠進行良好的應用，在重大壓力期間利用飲食來保護心臟，是比較容易又有效的方式。

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黃烷醇好處

1. 減少精神壓力下的血管內皮損害

2. 有助於降低周圍血管的疾病、中風、心臟病、糖尿病、腎衰竭的風險

3. 減少腫瘤生長、血栓形成

4. 預防病毒造成的感染性疾病變嚴重



９種食物能降低心臟病風險（按圖看清👇👇👇）

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1. 蘋果

2. 黑提子

3. 黑莓

4. 車厘子

5. 覆盆子

6. 梨

7. 豆類

8. 綠茶

9. 未加工純可可粉



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壓力在當今社會非常普遍，並且與心理和身體健康都息息相關。精神壓力會導致健康成年人的心率和血壓立即升高，即使在壓力發作停止後，也會導致動脈功能暫時受損；但是透過日常的食物，就能對心血管疾病的風險進行預防，研究團隊也提出了9種富含黃烷醇的蔬果，建議在壓力大時可以多吃一點，幫助改善血管的健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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