減肥｜長期不吃晚餐易停經體重反彈！營養師分享4壞處恐愈減愈肥

夏天快到了，許多人開始積極減肥、為了展現完美曲線，認為少吃一餐能夠減肥，而最容易被人們犧牲掉的便是晚餐。



台灣營養師谷傳玲提醒，長期不吃晚餐恐對減肥造成反減果，甚至還有4大壞處「愈減愈肥」。

不吃晚餐4大壞處（按圖看清👇👇👇）

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谷傳玲指出，不吃晚餐雖然一開始會有些許成效，但那些減掉的體重其實都只是「身體的水分」。因此她建議，想靠少吃的人，可以在下午時間「加餐」，適量吃點堅果、牛奶、無糖乳酪、燕麥片、番茄、青瓜等食物。另外，谷傳玲提到，「偶爾不吃晚餐」可以，但長期絕對不行，並分享了長期不吃晚餐的4大壞處：

1. 營養不良：如果為了維持身材不吃東西，涉入的食物種類不足、營養不全面，長期就會增加營養不良的風險。

2. 女性停經：如果減肥期間節食，出現極低熱量的飲食，身體會為了自我保護「暫時關閉」生殖系統功能，女性就會出現經期紊亂甚至停經。

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3. 易暴飲暴食：對於一直在吃三餐的人，如果突然改變飲食習慣，身體沒辦法立刻適應，就可能出現暴飲暴食的情況，不僅情緒會受影響、心情變差，反而更不利於減肥。

4. 體重反彈：短時間靠著不吃晚餐成功減輕體重，初期瘦下來的體重，大部分是水分與肌肉組織，長期營養不良後一旦基礎代謝率降低又回復正常飲食，身體裡的脂肪就會快速堆積，產生溜溜球（搖搖）效應，愈減愈肥。

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