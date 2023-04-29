減肥｜不吃澱粉瘦身易疲憊、長皺紋？中醫師教授3點必瘦對策

俗話常說：「每逢佳節胖三斤。」假期過後不少人都為肚子上多出來的肥肉發愁，然後就開始不吃飯、不吃主食澱粉，想藉此恢復體重。



中醫師指出，試圖用不吃澱粉來減肥，只會讓自己更胖，想要有效瘦身，就要遵循每餐定量、多喝水、適度運動等原則，才能健康又快速的找回好身材。

減肥該怎麼做？（按圖👇👇👇）

+ 4

不吃澱粉減肥 當心愈減愈胖

台灣中醫師陳峙嘉指出，許多民眾會用不吃或少吃澱粉來減肥，但「碳水化合物」是人體活動主要的能量來源，每餐只吃個幾口飯，根本無法給身體提供足夠的能量，當身體沒有元氣，代謝就會降低，這時非但瘦不下來，還會引起很多毛病，例如掉頭髮、容易疲倦、臉色不好、皮膚長細紋、血糖波動大、情緒不穩定等問題，就算之後回復正常飲食，也一定會比現在更胖。

相關文章：減肥｜喝水也有助變瘦？12招懶人健康瘦身法 少運動也能瘦下來👇👇👇

+ 20

減肥該怎麼做？遵循這3點必瘦

陳峙嘉列出3點建議，幫助民眾可以有效瘦下來：

1. 三餐定時定量

就算是在減肥，正餐也還是要定時定量，可以依照自己的生活習慣，每天固定時間、固定每餐分量。而所謂正餐就是要「營養均衡」，包含澱粉、纖維、蛋白質都要有，以黃金比例1：2：1去分配，缺一不可。

2. 多多喝水

減肥時一定要多喝水，基本的喝水量是每公斤體重乘以30cc，而想減重者可以喝到每公斤體重乘以40～50cc。舉例來說，60公斤的人每天至少要喝1800cc，甚至能喝到3000cc更好。

相關文章：減肥｜中年肥胖未必與年齡有關 10個生活小習慣 暗地讓身體囤肉👇👇👇

+ 23

3. 適度運動

養成適度運動的習慣，以有氧運動為主或是快走、慢跑都可以。而所謂的「適度」就是運動完人覺得更有精神、神清氣爽，就是適度的運動，但運動完覺得累垮了、想睡覺，那就是過度運動，要儘量避免。

延伸閲讀：

減肥時不能吃澱粉？國健署：挑「這種」吃 減重效能提升

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」