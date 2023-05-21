豆漿冷知識｜芝麻黑髮？豆漿美白？皮膚科醫生破解以色補色迷思

想要讓皮膚白晰，許多女生常喝豆漿，以為可以「以色補色」，但台灣長庚皮膚科主任黃毓惠表示，喝再多的豆漿，也不會讓皮膚變白。



如果想透過飲食來美白，建議多多攝取檸檬、柑橘等含有豐富維他命C、E的蔬果，以及攝取多酚，這些都是抗氧化物，可以改善膚質，看起來白一些。

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豆漿富含多種營養成分 能增肌卻無助於美白

台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，從營養成分來看，豆漿是很好的食物，含有大豆蛋白、維他命B、E、大豆異黃酮、大豆卵磷脂、鈣質、亞麻油酸、植物皂素、膳食纖維，以及多種礦物質等，又無膽固醇，可說是好處多多，提供優質蛋白質，小朋友及銀髮族，以及健身練「肉」的民眾可以多多飲用。 但經常飲用豆漿，無助於肌膚美白，黃毓惠指出，許多民眾有著「以色補色」錯誤觀念，以為「食用太多醬油，皮膚就會變黑。」、「多吃芝麻，頭髮可以變黑。」、「常喝豆漿，肌膚就會美白。」。

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「想要擁有白晰的肌膚，就必須做好防曬。」黃毓惠表示，如果曝曬於陽光下，皮膚持續受到紫外線侵害，大量黑色素就會沉積在皮膚的上皮細胞，以致皮膚暗沉、變黑。春夏交接之際，氣溫愈來愈高，陽光炙熱，黃毓惠建議，選擇適合自己膚質的防曬產品，出門之前，塗抹防曬乳液。外出時，戴上帽子、太陽眼鏡，以及穿上長袖衣服。

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黃毓惠說，許多人以為陰天、雨天時，沒有陽光、紫外線等曬黑風險，因此，外出時就不用防曬，這是錯誤觀，即使沒有陽光，仍有UVA，還是應該塗抹防曬乳液。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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